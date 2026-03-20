Az AEK Athén 2–0-ra kikapott a szlovén Celjétől, de továbbjutott a Konferencia-liga negyeddöntőjébe, miután az első meccsen Varga Barnabás góljának is köszönhetően 4–0-ra kiütötte ellenfelét. Az athéniak szerb vezetőedzője, Marko Nikolics a hazai visszavágó után dühösen értékelte csapata teljesítményét, a gyenge produkció mellett a görög sajtóban sem mentek el szó nélkül.

Varga Barnabás ezúttal nem játszott, de az AEK Athén vereséggel is továbbjutott

Miért kaptak kemény kritikát Varga Barnabásék?

Az AEK a megszokottnál tartalékosabb összeállításban lépett pályára a Celje ellen – Varga végig a kispadon maradt –, és ez meg is látszott a csapat játékán. Vangelisz Arnautoglu szakíró szerint az athéni csapat elbízta magát az első meccsen aratott fölényes győzelem miatt, ugyanis az első félidőben a tehetetlenség és a gyenge koncentráció jellemezte az együttest, amely a szükséges intenzitás és mentális éberség nélkül futballozott.

„Ez a forgatókönyv addig elképzelhetetlennek tűnt, de hirtelen fenyegetően valóssá vált, és mindenki számára egy olyan este lehetőségét idézte elő, amely megismételhetetlen rémálommá válhat” – hangzott a görög sajtó bírálata, miután a szlovén csapat az első félidőben kétgólos előnyre tett szert.

Varga Barnabásra szüksége lett volna az AEK-nek a Celje elleni visszavágón

Hosszú idő után játszhat európai kupasorozatban negyeddöntőt az AEK

A kemény kritikák azt is kiemelték, hogy nem először fordult elő ilyen az AEK csapatával a mostani szezonban.

Az AEK idén azt az arcát mutatja, hogy képtelen kezelni azokat a helyzeteket, amelyek elméletileg neki kedveznek, és ez a jövőre nézve nyugtalanító, aggasztó és dühítő.

A csapat bebizonyította, hogy amikor bajban van, akkor képes reagálni, karaktert mutatni, és jó eredményeket elérni erősebb ellenfelekkel szemben, de amikor előnyt kellene megtartania, gyakran úgy tűnik, hogy elveszíti mentális egyensúlyát” – írták a görögök.

Az AEK azért dicséretet is kapott, mivel a második félidőben összeszedte magát, és közel három évtized elteltével játszhat újra negyeddöntőt európai kupasorozatban. A görögök ellenfele a következő körben a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecano lesz.