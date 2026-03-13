Varga Barnabás saját szurkolótábort kapott a stadionban, ugyanis buszos túrával több magyar szurkoló érkezett Szlovéniába miatta Szentpéterfáról, Varga szülőfalujából. A korábbi Fradi-csatár a mérkőzés után külön odament hozzájuk, és közös fotót is készített az ötvennél is több magyar drukkerrel.

Varga Barnabás és az AEK Athén is történelmet írt

Fotó: instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás kezdte a gólgyártást, kiütéses siker lett a vége

Vargával a kezdőben vágott neki a meccsnek az AEK, a magyar támadó pedig már a harmadik percben megszerezte a vezetést egy gyönyörű fejes után (0-1). Varga pillanatok alatt beírta magát a történelemkönyvekbe, ugyanis ő lett az első magyar játékos, aki mindhárom európai kupasorozatban gólt szerzett ugyanabban a szezonban.

„Gratulálok a játékosoknak a teljesítményhez és az eredményhez. Köszönjük a szurkolóinknak is, hogy elkísértek minket. Furcsán hangozhat, de azt kell mondanom, hogy nem vagyok teljesen elégedett, mert több gólt is szerezhettünk volna, sok helyzetet kihagytunk. A munka még nincs befejezve” – mondta Marko Nikolics, a csapat edzője a 4–0-ra megnyert meccs után. A két csapat már a ligaszakaszban is találkozott, akkor 3–1-re nyert a Celje Franko Kovacevic góljaival, de ő ma már a Fradi csatára.

Varga Barnabás ünnepel a magyar szurkolókkal

Fotó: gazzetta.gr



„Az első meccs óta ismertük a Celjét. Jobban felkészültünk, hogy megmutassuk: az akkori találkozó nem tükrözte a valós erőviszonyokat. Őszintén szólva nem számítottunk ilyen rajtra. Utána lehetőségünk volt játékperceket adni azoknak a futballistáknak is, akik eddig kevesebbet játszottak. Az eredmény ezt lehetővé tette. Néhány játékost meg akartunk védeni, másoknak pedig játékidőt adni” – mondta még el Nikolics.

A görög csapat a 4–0-s sikerrel gyakorlatilag formalitássá tette a visszavágót és beállította a klub legnagyobb arányú idegenbeli sikerét az európai kupákban. Az AEK 2024. augusztus 1-jén, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában ugyancsak 4–0-ra győzte le idegenben az andorrai Inter Club d’Escaldes csapatát.

A görög Gazzetta értékelésében „szuper” Vargáról írnak, és arról, hogy az AEK futballbemutatót tartott. „A Celje gyakorlatilag egyetlen veszélyes helyzetet sem tudott kialakítani, és a mérkőzés során még hárompercnyi olyan időszak sem akadt, amikor a legpesszimistább AEK-szurkoló is aggódhatott volna” – írják.