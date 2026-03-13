Live
Több tucat magyar szurkoló utazott Szlovéniába, hogy élőben lássa Varga Barnabást a Celje–AEK Athén mérkőzésen. Varga Barnabás tökéletesen mutatkozott be az AEK színeiben az európai kupában: három perccel a kezdés után már gólt is szerzett, a görög csapat végül 4–0-ra győzött Celjében, a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének első meccsén.

Varga Barnabás saját szurkolótábort kapott a stadionban, ugyanis buszos túrával több magyar szurkoló érkezett Szlovéniába miatta Szentpéterfáról, Varga szülőfalujából. A korábbi Fradi-csatár a mérkőzés után külön odament hozzájuk, és közös fotót is készített az ötvennél is több magyar drukkerrel.

Varga Barnabás és az AEK Athén is történelmet írt
Varga Barnabás és az AEK Athén is történelmet írt
Fotó: instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás kezdte a gólgyártást, kiütéses siker lett a vége

Vargával a kezdőben vágott neki a meccsnek az AEK, a magyar támadó pedig már a harmadik percben megszerezte a vezetést egy gyönyörű fejes után (0-1). Varga pillanatok alatt beírta magát a történelemkönyvekbe, ugyanis ő lett az első magyar játékos, aki mindhárom európai kupasorozatban gólt szerzett ugyanabban a szezonban.

„Gratulálok a játékosoknak a teljesítményhez és az eredményhez. Köszönjük a szurkolóinknak is, hogy elkísértek minket. Furcsán hangozhat, de azt kell mondanom, hogy nem vagyok teljesen elégedett, mert több gólt is szerezhettünk volna, sok helyzetet kihagytunk. A munka még nincs befejezve” – mondta Marko Nikolics, a csapat edzője a  4–0-ra megnyert meccs után. A két csapat már a ligaszakaszban is találkozott, akkor 3–1-re nyert a Celje Franko Kovacevic góljaival, de ő ma már a Fradi csatára.

Varga Barnabás ünnepel a magyar szurkolókkal
Fotó: gazzetta.gr


„Az első meccs óta ismertük a Celjét. Jobban felkészültünk, hogy megmutassuk: az akkori találkozó nem tükrözte a valós erőviszonyokat. Őszintén szólva nem számítottunk ilyen rajtra. Utána lehetőségünk volt játékperceket adni azoknak a futballistáknak is, akik eddig kevesebbet játszottak. Az eredmény ezt lehetővé tette. Néhány játékost meg akartunk védeni, másoknak pedig játékidőt adni” – mondta még el Nikolics.

A görög csapat a 4–0-s sikerrel gyakorlatilag formalitássá tette a visszavágót és beállította a klub legnagyobb arányú idegenbeli sikerét az európai kupákban. Az AEK 2024. augusztus 1-jén, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában ugyancsak 4–0-ra győzte le idegenben az andorrai Inter Club d’Escaldes csapatát.

A görög Gazzetta értékelésében „szuper” Vargáról írnak, és arról, hogy az AEK futballbemutatót tartott. „A Celje gyakorlatilag egyetlen veszélyes helyzetet sem tudott kialakítani, és a mérkőzés során még hárompercnyi olyan időszak sem akadt, amikor a legpesszimistább AEK-szurkoló is aggódhatott volna” – írják.

„Az AEK-nek Varga gólja után már csak az volt a feladata, hogy lezárja a párharcot, és ezt tökéletesen meg is tette” – olvasható a cikkben, és a görögök gyakorlatilag továbbjutónak tekinthetők.

„Nehéz lenne egyéni teljesítményeket kiemelni, mert mindenki kiválóan játszott – a koncentráció akkor sem csökkent, amikor az eredmény már eldőlni látszott. A lelátókon szinte csak az AEK-szurkolók hangját lehetett hallani. A mérkőzés a csapat önbizalmát és összhangját is erősítheti, különösen a 4–4–2-es rendszerben, amelyet Varga érkezése óta játszik a csapat, és amelyben a magyar csatár folyamatosan gólokat szerez. Ezek az európai meccsek csak tovább erősíthetik az AEK-et a szezon hátralévő részében.

Az AEK következő ellenfele a spanyol Rayo Vallecano vagy a török Samsunspor lehet, az első meccset a spanyolok nyerték idegenben 3–1-re.

