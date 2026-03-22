Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Az AEK Athén a görög bajnokság alapszakaszának utolsó, 26. fordulójában a Kifisia ellen lépett pályára. A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet, és góllal hálálta meg Marko Nikolics vezetőedző bizalmát.

Az AEK Athén a hétközi Konferencia-liga-továbbjutást követően a Kifisia elleni összecsapással zárta a görög bajnokság alapszakaszát. Varga Barnabás a Celje ellen kimaradt a kezdőből, most azonban visszakeerült, és újra gólt szerzett Görögországban.

Varga Barnabás az AEK mezében is megállíthatatlan
Varga Barnabás az AEK mezében is megállíthatatlan
Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

Varga Barnabás az AEK mezében is megállíthatatlan

Remek első félidőt produkált a magyar válogatott támadóval a soraiban az AEK Athén. Sokáig nem kellett várni az első gólra, Luka Jovics már az ötödik percben megszerezte a vezetést egy büntető értékesítésével. A 16. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn, Aleks Petkov vétett öngólt. 

A harmadik találatot Varga szerezte a 26. percben: Stavro Pilo tekerte középre a labdát, a magyar támadó remek ütemben érkezett és egy könnyed mozdulattal a kapuba juttatta a labdát (3-0). Varga már hat gólnál jár 12 meccsen az AEK mezében. A félidőben, meglepő módon, Marko Nikolics vezetőedző lecserléte a magyar támadót. Arról egyelőre nem érkezett hír, miért történt a változtatás, reméljük, nem sérülés következtében. 

A második játékrészben lényegesen visszavett a tempóból az athéni csapat. Varga lecserélését követően pedig már nem szerzett több gólt, így 3-0-ra győzött hazai pályán. Az alapszakasz zárófordulójának többi eredménye azonban kedvezően alakult. A PAOK 2-1-es vereséget szenvedett a Volostól, az Olympiacos pedig 0-0-ás döntetlent játszott az AEL Novibet együttesével, így az AEK 60 ponttal megnyerte az alapszakaszt és rendkívül kedvező helyzetben várhatja a rájátszást.

 

