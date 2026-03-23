Varga Barnabás ismét főszerepet vállalt az AEK Athénban: a magyar válogatott támadó gólt szerzett a Kifiszia elleni, 3–0-ra megnyert bajnokin, ám az első félidő hajrájában megsérült, ezért a szünetben lecserélték. A görög sajtó beszámolói szerint bokasérülést szenvedett, Marko Nikolics vezetőedző pedig a meccs után elárulta: Varga Barnabás folytatni akarta a játékot, de az állapota miatt nem vállalták a kockázatot.

Az AEK Athén az alapszakasz utolsó fordulójában magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia ellen, Varga Barnabás pedig a 26. percben megszerezte csapata harmadik gólját. A magyar támadó azonban az első félidő végén rosszul érkezett a földre, kifordult a bokája, és már a mozdulatnál látszott, hogy komoly fájdalmai vannak.

Varga Barnabás gólt lőtt, majd sérülés miatt lecserélték Fotó: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL
Varga Barnabás gólt lőtt, majd sérülés miatt lecserélték 
Fotó: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

A görög Gazzetta beszámolója szerint Varga az első játékrészt még be tudta fejezni, de a szünet után már nem tért vissza a pályára.

Nikolics elmondta, miért nem engedték vissza Varga Barnabást

A mérkőzést követően Marko Nikolics a hivatalos sajtótájékoztatón részletesen is beszélt Varga állapotáról. A szerb vezetőedző elárulta: a sérülés pont a kispadjuk előtt történt, így testközelből nézték végig a jelenetet. A magyar csatár mentalitása ugyanakkor még őt is meglepte, ugyanis a félidőben – annak ellenére, hogy a bokája ijesztő méreteket öltött – jelezte, hogy esze ágában sincs az öltözőben maradni.

Majdnem elfelejtettem Barnit... Az első félidőben megsérült, ha emlékeznek, pont a kispadunk előtt, középen. Bokaficam. Folytatni akarta a játékot, de a bokája elkezdett bedagadni, és egyre nagyobb és nagyobb lett. Magyar válogatott kötelezettségei is vannak, így ma este nem fest túl jól a helyzet. Remélem, a rájátszásra már rendben lesz. De ő egy igazi férfi, még ezzel a bokával is folytatni akarta a szünet után. Bízom benne, hogy ezzel a mentalitással a sérülések is gyorsabban gyógyulnak.

– idézte az AEK edzőjének sajtótájékoztatón elhangzott szavait a Novasports.

Vizsgálatok jönnek, a válogatottnál is figyelnek

A sérülés a magyar válogatott szempontjából sem mellékes. A nemzeti csapat edzőtábora hétfőn kezdődik Telkiben, így Marco Rossi stábja is feszült figyelemmel várhatja, milyen eredményt hoznak a vizsgálatok.

Egyelőre nem tudni, Varga Barnabás milyen állapotban csatlakozhat a kerethez (a egyáltalán csatlakozhat), és mennyire befolyásolja a bokasérülése a következő napok munkáját. A görög sajtó jelenleg duzzanatról és megfigyelésről ír, a pontos diagnózis később derülhet ki.

