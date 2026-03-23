Az AEK vasárnap 3–0-ra verte a Kifisziát, ezzel az alapszakasz végén egyedül maradt az élen, a görög lapok hétfőn azonban már nemcsak az eredménnyel, hanem Varga Barnabás sérülésével is külön foglalkoztak. A Gazzetta külön hírben számolt be arról, hogy a magyar csatárnak a bokája sérült meg.

Varga Barnabás télen érkezett Athénba, és rögtön pótolhatatlan játékosként beszélnek róla

Varga Barnabás alappillére lett az AEK-nak

A hétfői görög lapok szerint már nem pusztán arról van szó, hogy Vargát le kellett cserélni, hanem arról, hogy a sérülése milyen pillanatban érte az AEK-t, amely most első helyről fordul rá a bajnoki rájátszásra.

A Novasports hétfői anyagában azt hangsúlyozza, hogy az AEK az élen zárta a bajnoki alapszakaszt, miközben Nikolics azt mondta a győzelem után, hogy „még semmit sem értek el”. Avagy, a görög oldalak hétfőn már egyértelműen a bajnoki versenyfutás részeként kezelik a Varga körüli bizonytalanságot.

Nikolics is elmondta, mi történt

A vasárnapi meccs után Marko Nikolics konkrétan beszélt Varga állapotáról is. Az AEK vezetőedzője azt mondta, hogy a magyar csatárnak „kiment a bokája, meg is duzzadt”, ezért kellett lecserélni a szünetben. A szerb edző ugyanakkor abban bízik, hogy Varga a rájátszás kezdetére újra egészséges lehet.

Ez adja a hétfői görög reakciók súlyát is: Athénban pontosan látják, hogy nem egy jelentéktelen ütésről van szó, hanem olyan bokaproblémáról, amelynél most minden nap számíthat.

A Rayo ellen is Vargával mennének neki

A bajnoki versenyfutás mellett ott van az európai porond is: az AEK a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecanóval találkozik, a párharc első mérkőzését április 16-án rendezik Athénban. A görög sajtó szerint ezért Varga állapotának nemcsak a hazai hajrá, hanem a nemzetközi szereplés miatt is külön tétje van.

Nagy kérdés, mennyire súlyos Varga Barnabás bokasérülése

A történet hétfőn Magyarországon folytatódik, mivel Varga Barnabást Telkiben vizsgálják meg. Athénban ezért most minden, a magyar válogatott csatárról érkező hír felértékelődik: a görög listavezetőnél nemcsak azt várják, mekkora a baj, hanem azt is, hogy a bajnoki rájátszásra és a Rayo Vallecano elleni európai párharcra visszakaphatják-e egyik kulcsemberüket.

Mindeközben persze Marco Rossi szövetségi kapitány is abban bízik, hogy a csatárt bevetheti a szombati és a jövő keddi mérkőzéseken, amelyeken Szlovénia, illetve éppen Görögország lesz az ellenfél.