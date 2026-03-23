Hétfő reggelre a görög sportsajtó egyik központi témája lett Varga Barnabás állapota. Az AEK Athén ugyan továbbra is a tabella élén áll, de a vezető lapok szerint a magyar válogatott csatár sérülése a szezon legérzékenyebb szakaszában jött. Varga Barnabást hétfőn Telkiben vizsgálják meg, ezért Athénban is kiemelt figyelemmel várják a fejleményeket.

Az AEK vasárnap 3–0-ra verte a Kifisziát, ezzel az alapszakasz végén egyedül maradt az élen, a görög lapok hétfőn azonban már nemcsak az eredménnyel, hanem Varga Barnabás sérülésével is külön foglalkoztak. A Gazzetta külön hírben számolt be arról, hogy a magyar csatárnak a bokája sérült meg.

Varga Barnabás télen érkezett Athénba, és rögtön pótolhatatlan játékosként beszélnek róla
Varga Barnabás alappillére lett az AEK-nak

A hétfői görög lapok szerint már nem pusztán arról van szó, hogy Vargát le kellett cserélni, hanem arról, hogy a sérülése milyen pillanatban érte az AEK-t, amely most első helyről fordul rá a bajnoki rájátszásra.

A Novasports hétfői anyagában azt hangsúlyozza, hogy az AEK az élen zárta a bajnoki alapszakaszt, miközben Nikolics azt mondta a győzelem után, hogy „még semmit sem értek el”. Avagy, a görög oldalak hétfőn már egyértelműen a bajnoki versenyfutás részeként kezelik a Varga körüli bizonytalanságot.

Nikolics is elmondta, mi történt

A vasárnapi meccs után Marko Nikolics konkrétan beszélt Varga állapotáról is. Az AEK vezetőedzője azt mondta, hogy a magyar csatárnak „kiment a bokája, meg is duzzadt”, ezért kellett lecserélni a szünetben. A szerb edző ugyanakkor abban bízik, hogy Varga a rájátszás kezdetére újra egészséges lehet.

Ez adja a hétfői görög reakciók súlyát is: Athénban pontosan látják, hogy nem egy jelentéktelen ütésről van szó, hanem olyan bokaproblémáról, amelynél most minden nap számíthat.

A Rayo ellen is Vargával mennének neki

A bajnoki versenyfutás mellett ott van az európai porond is: az AEK a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecanóval találkozik, a párharc első mérkőzését április 16-án rendezik Athénban. A görög sajtó szerint ezért Varga állapotának nemcsak a hazai hajrá, hanem a nemzetközi szereplés miatt is külön tétje van.

Barnabas Varga of Hungary competes for the ball with Liam Scales of Ireland during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Nagy kérdés, mennyire súlyos Varga Barnabás bokasérülése
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto/AFP

A történet hétfőn Magyarországon folytatódik, mivel Varga Barnabást Telkiben vizsgálják meg. Athénban ezért most minden, a magyar válogatott csatárról érkező hír felértékelődik: a görög listavezetőnél nemcsak azt várják, mekkora a baj, hanem azt is, hogy a bajnoki rájátszásra és a Rayo Vallecano elleni európai párharcra visszakaphatják-e egyik kulcsemberüket.

Mindeközben persze Marco Rossi szövetségi kapitány is abban bízik, hogy a csatárt bevetheti a szombati és a jövő keddi mérkőzéseken, amelyeken Szlovénia, illetve éppen Görögország lesz az ellenfél.

