Az AEK 2–0-ra kikapott a Celjétől, de továbbjutott a Konferencia-liga negyeddöntőjébe, miután az első meccsen Varga Barnabás góljának is köszönhetően 4–0-ra nyert. Marko Nikolics a meccs után dühösen értékelte csapata teljesítményét.

Varga Barnabás ezúttal nem lépett pályára

Varga Barnabás csapata továbbjutott, de a nézők fütyültek

„Az első félidő katasztrófa volt, voltak lehetőségeink, de nem mentünk rá az ellenfélre. Ők háromszor jöttek a kapunk felé, két gólt szereztek és volt még egy helyzetük. A futball igazságos sport. A szünetben azt mondtam nekik, hogy adjanak bele mindent. Szerencsére az első meccsen jó eredményt értünk el. A második félidőben kontrolláltuk a játékot. Dühös vagyok, köszönöm a szurkolóknak, hogy eljöttek, és sajnálom, hogy sem az eredménnyel, sem a játékunkkal nem adtunk nekik semmit, nem tiszteltük meg őket eléggé. Bejutottunk a legjobb nyolc közé, és ez nagyon jó” – mondta Nikolics.

„Boldog vagyok, de nem vagyok jó hangulatban a játék miatt. Boldog vagyok az eddigi szezon miatt. Negyeddöntőben vagyunk, a bajnokságban két másik csapattal együtt az élen állunk. Fókuszáltnak kell lennünk, és két lábbal a földön kell maradnunk. Még nem nyertünk semmit, dolgoznunk kell” – mondta annak kapcsán, hogy az AEK 28 év után európai negyeddöntőbe jutott.

Az AEK-szurkolók az első félidő után kifütyülték a csapatukat, de a meccs után már zúgott a taps és a szurkolók azt kérték a játékosoktól, hogy vigyék haza a kupát. A görögök ellenfele a következő körben a spanyol Rayo Vallecano lesz.

Varga Barnabás ezúttal nem lépett pályára. Ahogy azt mi is megírtuk, az utolsó edzésen külön gyakorolt a csapattól. Az AEK Athén számára még egy bajnoki van az alapszakaszból, majd válogatott szünet következik: Varga Barnabás éppen a görögök ellen is szerepelhet majd a Puskás Arénában felkészülési meccsen.