A görög AEK Athen 4-0-s előnyből várhatta a visszavágót lehengerlő szlovéniai sikerét követően a Celje ellen. A magyar válogatott támadója, Varga Barnabás nem kapott helyet a kezdőcsapatban.

Mi történt Varga Barnabással?

Mi történt Varga Barnabással?

Az AEK ezúttal csak egy csatárral, a Real Madridot is megjárt Luka Joviccsal a soraiban kezdte az összecsapást, és már hamar egyértelművé vált, hogy ez a meccs más lesz, mint a múltheti. A görögök a hétvégi 2-2-es bajnokit követően, amely után lecsúsztak a tabella első helyéről, kisebb koncentrációval kezdték a találkozót.

A Celje igyekezett emelni a tempót, a 14. percben Nikita Iosifov révén megszerezte a vezetést, majd mezőnyfölényben játszva a 42-ben megduplázta előnyét. A második találatot a korábban a Diósgyőri VTK csapatát is erősítő középpályás, Rudi Pozeg Vancas talált be. A szlovénok 61 százalékban birtokolták a labdát, de az Athén többször lőtt kapura az első félidőben, gólt azonban nem tudott szerezni.

Az AEK a második félidőre felélénkült, veszélyes támadásokat is vezetett, két alkalommal a gólhoz is közel járt, de nem tudta bevenni a Celje kapuját. A hét közben edzőváltáson átesett szlovén csapat kissé belefásult a meccsbe, harmadik gólt nem tudott szerezni, amely esélyt adhatott volna egy esetleges hosszabbításra. A második játékrészben már nem esett gól, az athéni csapat kontrollálni tudta a találkozót és annak ellenére, hogy 2-0-s vereséget szenvedett hazai pályán, 4-2-es összesítéssel bejutott a Konferencia-liga legjobb nyolc csapata közé.

A magyar válogatott támadója, Varga Barnabás nem lépett pályára a Kl nyolcaddöntőjének visszavágóján. Ilyen korábban nem történt a 31 éves játékossal, aki minden bizonnyal teljesen egészséges, csupán egy kis pihentetés állhat a dolog hátterében. Varga csapata legutóbbi hat bajnokijából ötön végig a pályán volt, egy alkalommal a 85. percben cserélte le Marko Nikolics vezetőedző.

Az AEK Athén a Kl-negyeddöntőben minden bizonnyal a Rayo Vallecano ellen játszik majd. A spanyolok 3-1-es előnyből várják a török Samsunspor elleni hazai visszavágót.