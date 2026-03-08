Varga Barnabás a 2025-2026-os idény téli átigazolási időszakában szerződött az AEK Athénhoz, amely 4,5 millió eurót fizetett akkor a Ferencvárosnak. A 28-szoros magyar válogatott csatár Görögországban is hamar letette névjegyét, hiszen tíz tétmérkőzésen eddig négy alkalommal volt eredményes és kiosztott két gólpasszt is. Az együttes legutóbbi bajnokiján nem tudta tovább gyarapítani a gólok számát, de így sem volt tétlen, ugyanis kivette a részét az AEK mindent eldöntő találatából.

Varga Barnabás gyorsan felvette a görög bajnokság ritmusát

Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

Varga Barnabás elismerést kapott

A magyar csatár teljesítményére a Transfermarkt is felfigyelt, hiszen korrigálta Varga Barnabás értékét – szúrta ki a Magyar Nemzet. Az AEK Athén játékosát korábban hárommillió euróra becsülte a futballisták értékbecslésével foglalkozó oldal, most azonban további egymillióval növelte, vagyis már négymillió euró az értéke.

Varga soha nem kapott még ilyen magas piaci értéket, ebből a szempontból most van pályafutásra csúcsán. Az emelés azért is lehet feltűnő, hiszen egy 30 év feletti játékos esetében ezt meglehetősen ritkán teszi meg a Transfermarkt, 2026-ban eddig csak a magyar futballista érdemelte ki ezt az elismerést.