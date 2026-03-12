Frissítette Varga Barnabás értékét a Transfermarkt, és a játékos ugyan már 31 éves, a trendekkel szembemenve nem csökkent, hanem nőtt az értéke: háromról négymillió euróra. Mondhatjuk, hogy ez egy kis magyar csoda? – kérdeztük Paunoch Pétert, Varga Barnabás menedzserét.

Szerintem egyértelműen, hiszen pár éve talán kevesen gondolták volna, hogy eddig fog emelkedni a becsült értéke. De a növekedésnek az is az oka, hogy a Transfermarkt hagyományosan alulárazza a magyar bajnokságban szereplő játékosokat. Erre éppen Barni a legjobb példa, hiszen amikor a Fradiban és a válogatottban szerzett góljai révén Európa legjobb góllövői között volt, akkor is kétmillió euró körül parkoltatták az árát. Most, hogy egy rangosabb, elismertebb bajnokságban játszik, és a listavezető csapatban is rugdossa a gólokat, egyből nőtt az értéke.

Varga Barnabás hamar az AEK-szurkolók kedvence lett

Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

Őt jól ismerve lehetséges-e, hogy még innen is tud fejlődni?

Mivel hiányzik a profi pályafutásából öt-hat év ezen a legmagasabb szinten, nincsen túlhajszolva. Nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményeim szerint van még benne felfelé vezető út. A felépítését és az állapotát ismerve kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak. Foglalkozom fiatalabb játékosokkal is, és látható, hogy akik tizenöt-tizenhat évesen akceleráltak és hamar elérték a felnőtt szintet izomzatban, korábban is fejezik be a labdarúgást. Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla. A későn érő játékosok huszonéves koruk előtt ritkán érnek be, cserébe a pályafutásuk is tovább tart, ez az előny náluk meg is marad. Reméljük, az ő esetében is így lesz.

Athénban kétcsatáros taktikában kell helytállnia, mennyire volt nehéz számára a váltás?

Azért elég motiváló számára, hogy egy korábbi Real Madrid-játékossal, Luka Joviccsal alkothat csatárkettőst. Az első időszaktól kezdve éreztem, hogy befogadta a csapat, és elismerően beszélnek róla. Ebben persze a góljai is segítettek. Róla nem lehet azt mondani, hogy csak egy adott játékrendszerben eredményes. Ha a csapat ráérez, Barni mikor és hogyan érkezik a kapu elé, és megfelelően kiszolgálják, a játékrendszertől függetlenül meghálálja a bizalmat.