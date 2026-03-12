Frissítette Varga Barnabás értékét a Transfermarkt, és a játékos ugyan már 31 éves, a trendekkel szembemenve nem csökkent, hanem nőtt az értéke: háromról négymillió euróra. Mondhatjuk, hogy ez egy kis magyar csoda? – kérdeztük Paunoch Pétert, Varga Barnabás menedzserét.
Szerintem egyértelműen, hiszen pár éve talán kevesen gondolták volna, hogy eddig fog emelkedni a becsült értéke. De a növekedésnek az is az oka, hogy a Transfermarkt hagyományosan alulárazza a magyar bajnokságban szereplő játékosokat. Erre éppen Barni a legjobb példa, hiszen amikor a Fradiban és a válogatottban szerzett góljai révén Európa legjobb góllövői között volt, akkor is kétmillió euró körül parkoltatták az árát. Most, hogy egy rangosabb, elismertebb bajnokságban játszik, és a listavezető csapatban is rugdossa a gólokat, egyből nőtt az értéke.
Őt jól ismerve lehetséges-e, hogy még innen is tud fejlődni?
Mivel hiányzik a profi pályafutásából öt-hat év ezen a legmagasabb szinten, nincsen túlhajszolva. Nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményeim szerint van még benne felfelé vezető út. A felépítését és az állapotát ismerve kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak. Foglalkozom fiatalabb játékosokkal is, és látható, hogy akik tizenöt-tizenhat évesen akceleráltak és hamar elérték a felnőtt szintet izomzatban, korábban is fejezik be a labdarúgást. Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla. A későn érő játékosok huszonéves koruk előtt ritkán érnek be, cserébe a pályafutásuk is tovább tart, ez az előny náluk meg is marad. Reméljük, az ő esetében is így lesz.
Athénban kétcsatáros taktikában kell helytállnia, mennyire volt nehéz számára a váltás?
Azért elég motiváló számára, hogy egy korábbi Real Madrid-játékossal, Luka Joviccsal alkothat csatárkettőst. Az első időszaktól kezdve éreztem, hogy befogadta a csapat, és elismerően beszélnek róla. Ebben persze a góljai is segítettek. Róla nem lehet azt mondani, hogy csak egy adott játékrendszerben eredményes. Ha a csapat ráérez, Barni mikor és hogyan érkezik a kapu elé, és megfelelően kiszolgálják, a játékrendszertől függetlenül meghálálja a bizalmat.
Varga Barnabás játékára optimalizált csapatot kerestek
A legutóbbi bajnokin az AEL Larissza ellen 6,8-as osztályzatot kapott, miután a médiában rögtön arról írtak, hogy holtversenyben ő volt a csapat leggyengébb játékosa. Hogy viseli a görög média hullámzásait?
A meccsen a gólveszélyes helyzetek zöme abból adódott, hogy ő fejjel csúsztatott, a győztes gól is egy ilyen eset után született, Jovics viszont tizenegyest hibázott. A görög sajtó mégis roppant szélsőséges, nemrég például a meccs emberének választották. De ezt majd megszokja.
Mennyire várta az athéni kalandot, és miért éppen az AEK lett a befutó?
Volt egy anyagi elképzelése a Ferencvárosnak és Barnának is, valamint volt egy szakmai tervünk: olyan csapatba menjen, ami mindkét szempontból előrelépést jelent. Olyan együttest kerestünk, ahol az ő előnyei kidomborodnak, tehát támadófutballt játszanak és jönnek a beadások. Ez meglehetősen lecsupaszította a lehetőségeket. Topbajnokságokból is voltak érdeklődők, de ott nem meghatározó csapatoktól. Mindent mérlegre téve, az AEK ajánlata volt a legjobb.
Minden szempontból?
Igen, hiszen hosszabb távon is számolnak vele. Fontos szempont volt, hogy ne csak egy-két évre írjon alá. Az AEK három és fél éves szerződést kötött vele, ez komoly bizalmat jelent a klub részéről. Barni pedig örül a feladatnak. Athén egy lüktető, gyönyörű mediterrán város fantasztikus történelemmel, a beilleszkedéssel sincs gond, kedvesen fogadták. Angolul és németül beszél, az öltözőben pedig az angol a hivatalos nyelv, akárcsak a Fradiban volt.
Az idei legfontosabb cél: bajnoki cím, majd BL-főtábla
Gondolom, a görög bajnoki cím megszerzése lehet a következő szintlépés, főleg, hogy az AEK jó ideje nem tudott bajnokságot nyerni.
Valóban, ráadásul a Bajnokok Ligája csoportkörében még nem játszott, ez mindenképpen a célkeresztben van. A görög bajnokság élcsapataiból ez elérhető, hiszen onnan két csapat is kvalifikálhat, az első ráadásul rögtön a főtáblára kerül, és jelenleg az AEK vezeti a bajnokságot. De nagyon nehéz dolga van az athéniaknak, a legutóbbi hétvégi fordulóig három csapatnak is ugyanannyi pontja volt, ami tényleg ritka az európai bajnokságokban. Most kicsit lépéselőnybe kerültek a riválisok, a PAOK és az Olimpiakosz egymás elleni döntetlenjével, hiszen az AEK nyert. Ha egy bajnoki címmel megkoronázott BL-részvétel jönne össze a következő szezonra, azt természetesen aláírnánk.
Tudnak arról, hogy Varga az AEK-ban szerzett góljaival egykori csapatát, a Ferencvárost is hozzásegítheti a közvetlen BL-csoportkörhöz?
Ezen még nem gondolkoztunk, de ha ez így van, akkor ott van még egy plusz motiváció számára, hogy segítse a volt csapatát.
A válogatottban ő az első számú befejező csatár, élvezi ez a szerepet?
Barni imád hazajönni a válogatottba. Érdekesség, hogy a nemzeti csapat összetartását követően kezdődik majd el a rájátszás Görögországban, az AEK onnantól csak kőkemény rangadókat játszik majd tíz fordulón keresztül, úgyhogy nagyon kiélezett lesz a helyzet. A válogatottal nagy tervei vannak, bár a vb-selejtezős kiesés őt is megviselte, hiába szerezte meg élete gólját az írek elleni selejtezőben, végül nem sikerült kiharcolni a továbbjutást, egyáltalán nem volt boldog az azt követő napokban. A csapat sikere számára a legfontosabb, és szerintem ez minden csapattársánál így volt. De jönnek az új kihívások, ő pedig készen áll arra, hogy szállítsa az újabb Varga-gólokat Marco Rossi csapatában.