A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Az AEK Athén hazai pályán készül a Celje elleni visszavágóra a Konferencia-ligában. A csapat szerdán, a meccs előtti utolsó edzését teljesítette, de a görögök magyar csatára, Varga Barnabás a csapattól külön edzett csak.

A Celje elleni első meccsen gyakorlatilag minden eldőlt, hiszen 4–0-ra nyert az AEK Athén, Varga Barnabás szerezte az első gólt, majd a magyar szurkolók is fogadták a válogatott kedvencet. Az első meccs után végül edzőt is váltott a szlovén Celje. A visszavágót hazai pályán játszhatja majd a görög csapat, de kérdés, kikre számíthat majd Marko Nikolics.

Varga Barnabás pihenőt kaphat a Celje elleni visszavágóra
Fotó: X/AEK F.C. / X/

Varga Barnabás pihenőt kaphat

A görög Sport24 beszámolója szerint az edzés sajtónyilvános részén Varga Barnabás egyéni programot követett, így könnyen lehet, hogy elővigyázatosságból nem lép majd pályára. A csapat számára a tét a legjobb nyolc közé jutás a Konferencia-liga mezőnyében, ahol a spanyol Rayo Vallecano várhat majd Vargáékra.

A Celje elleni meccs után még egy bajnokija van a görögöknek a bajnokság alapszakaszában, majd válogatott szünet következik, Varga pedig éppen a görögök ellen szerepelhet majd a Puskás Arénában barátságos meccsen.

 

 

