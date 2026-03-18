A Celje elleni első meccsen gyakorlatilag minden eldőlt, hiszen 4–0-ra nyert az AEK Athén, Varga Barnabás szerezte az első gólt, majd a magyar szurkolók is fogadták a válogatott kedvencet. Az első meccs után végül edzőt is váltott a szlovén Celje. A visszavágót hazai pályán játszhatja majd a görög csapat, de kérdés, kikre számíthat majd Marko Nikolics.

Varga Barnabás pihenőt kaphat a Celje elleni visszavágóra

A görög Sport24 beszámolója szerint az edzés sajtónyilvános részén Varga Barnabás egyéni programot követett, így könnyen lehet, hogy elővigyázatosságból nem lép majd pályára. A csapat számára a tét a legjobb nyolc közé jutás a Konferencia-liga mezőnyében, ahol a spanyol Rayo Vallecano várhat majd Vargáékra.

A Celje elleni meccs után még egy bajnokija van a görögöknek a bajnokság alapszakaszában, majd válogatott szünet következik, Varga pedig éppen a görögök ellen szerepelhet majd a Puskás Arénában barátságos meccsen.