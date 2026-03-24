A magyar válogatott csatár, Varga Barnabás a 26. percben volt eredményes, majd a szünetben lecserélték.

Varga Barnabás nevét skandálták az AEK-szurkolók

Máris sztár lett Athénban Varga Barnabás?

Később kiderült, hogy sérülés miatt. Az AEK edzője, Marko Nikolics vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, a 31 éves játékosa bokasésülést szenvedett.

Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól"

- idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolics hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt.

Az MLSZ azóta közleményben tudatta, hogy Varga ezért egyelőre nem edz a csapattal. Nagy erőt adhat számára a folytatást illetően a görög szurkolók szeretete. A magyar válogatott támadó idén januárban került Athénba a Ferencvárostól, de a tizenegy bajnokin szerzett öt gólja és két gólpassza, na meg a Konferencia-ligában szerzett találata épp elég volt ahhoz, hogy pár hónap alatt is közönségkedvencé váljon.