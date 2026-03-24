Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a görög labdarúgó-bajnokságban éllovas AEK Athén 3-0-ra nyert a Kifiszia ellen vasárnap. A meccsen Varga Barnabás állította be a végeredményt, aki később megsérült. Viszont az látszik, hogy a Fradi korábbi játékosáért ilyen rövid idő után is megőrülnek a görög rajongók.

A magyar válogatott csatár, Varga Barnabás a 26. percben volt eredményes, majd a szünetben lecserélték.

Varga Barnabás nevét skandálták az AEK-szurkolók
Fotó: AEK Athén/Facebook

Máris sztár lett Athénban Varga Barnabás?

Később kiderült, hogy sérülés miatt. Az AEK edzője, Marko Nikolics vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, a 31 éves játékosa bokasésülést szenvedett.

Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól" 

- idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolics hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt.

Az MLSZ azóta közleményben tudatta, hogy Varga ezért egyelőre nem edz a csapattal. Nagy erőt adhat számára a folytatást illetően a görög szurkolók szeretete. A magyar válogatott támadó idén januárban került Athénba a Ferencvárostól, de a tizenegy bajnokin szerzett öt gólja és két gólpassza, na meg a Konferencia-ligában szerzett találata épp elég volt ahhoz, hogy pár hónap alatt is közönségkedvencé váljon.

Erről tanúskodik az alábbi videó is, amelyen az AEK-szurkolók a nevét skandálják a Kifiszia ellen szerzett találatát követően.

Horror hír Görögországból: ezért cserélték le Varga Barnabást
Varga Barnabás sérülése miatt már a bajnoki címet féltik Athénban

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!