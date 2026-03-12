Az AEK Athén csapata szerda este érkezett meg Szlovéniába, ahol a Celje ellen lép majd pályára a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésére. A keretben természetesen ott van Varga Barnabás is, aki a magyar és a görög szurkolók mellett most a szlovénoknak is különösen érdekes lehet, mindjárt azt is megmutatjuk, hogy miért.
Varga Barnabás extrém rekordot írhat
A Celje és az AEK Athén tehát a Konferencia-ligában szerepel, ami azért érdekes, mert Varga Barnabás így mindhárom európai kupasorozatban gólt szerezhet, ami extrém teljesítmény, de nem egyedülálló, igaz, magyar játékosnak ez még nem sikerült.
Eran Zahavi a 2021-22-es szezonban hasonló bravúrt mutatott be, igaz, akkor ezt még egy csapattal is meg lehetett oldani. A PSV a BL-selejtezőben indult, majd az utolsó selejtezőkörben elbukott, így az Európa-liga csoportkörébe került, ahol harmadik lett, így átkerült a Konferencia-liga mezőnyébe, Zahavi pedig mindhárom kiírásban gólt szerzett.
A kupák átszervezésének köszönhetően ez a bravúr ma már csak klubváltással oldható meg. Varga a Fradival még a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte a szezont, ahol egészen a playoff-körig jutott.
- Varga hat meccsen két-két gólt lőtt a Noah, a Ludogorec és a Qarabag ellen is, de a Fradi elbukott az utolsó körben és az El ligaszakaszába került.
- Varga itt szintén hat meccsen, négy gólt szerzett: betalált a Genk, a Salzburg, a Fenerbahce és a Rangers kapujába is, most pedig jöhetne a Konferencia-liga is.
A Celje örülhet a görögöknek?
A két csapat ősszel már összefutott a Kl a ligaszakaszban és az AEK 3–1-re kikapott, ami a görögök egyetlen veresége volt abban a szakaszban. Akkor a csapat mindhárom gólját egy bizonyos Franko Kovacevic szerezte, aki ma már a Fradi játékosa. A Celje legjobb góllövője 28 meccsen szerzett 25 góljával felkeltette a figyelmet, és télen Magyarországra igazolt. A görögök szerint (is) ebben az AEK is szerepet játszott, hiszen a zöld-fehérek éppen Varga Barnabás pótlását találták meg Kovacevic személyében.
A Celje elveszítette legjobb góllövőjét, majd az edző, Albert Riera is távozott: a jó szlovéniai eredmények után a Bundesligába, az Eintracht Frankfurthoz került. Helyét korábbi segítője, a volt Olympiakosz-játékos Ivan Majevski vette át. Azóta azonban az eredmények nem túl meggyőzőek: 4 győzelem és 3 vereség az új edző mérlege, mindhárom vereség a bajnokságban született. A Celje előnye a Koper előtt így már csak öt pont, ráadásul egy meccsel többet játszott.
Marko Nikolics a szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta: „Ismerjük az ellenfelet, az egész szezonban négy vereségünk volt, és az egyik itt történt. Három nagy különbséget látok az akkori mérkőzéshez képest. Az első meccs előtt figyelmeztettem mindenkit a Celjére, az eredményeikre Szlovéniában és Európában, de senki sem vett komolyan. Most már mindenki érti a Celje minőségét, és azt, hogy tisztelnünk kell az ellenfelet. Most két mérkőzést játszunk. A harmadik különbség, hogy új játékosaink vannak, és néhányan távoztak. Ugyanez történt a Celjénél is, ráadásul edzőt is váltottak. Jó formában vagyunk, készen állunk” – mondta Nikolics, aki kiemelte, a szép játék helyett ezúttal az eredményt választaná.
A Celje–AEK Athén meccs csütörtök este 21.00 órakor kezdődik majd.