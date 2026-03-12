Az AEK Athén csapata szerda este érkezett meg Szlovéniába, ahol a Celje ellen lép majd pályára a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésére. A keretben természetesen ott van Varga Barnabás is, aki a magyar és a görög szurkolók mellett most a szlovénoknak is különösen érdekes lehet, mindjárt azt is megmutatjuk, hogy miért.

Varga Barnabás a Konferencia-ligában is gólt lőhet

Fotó: AEK

Varga Barnabás extrém rekordot írhat

A Celje és az AEK Athén tehát a Konferencia-ligában szerepel, ami azért érdekes, mert Varga Barnabás így mindhárom európai kupasorozatban gólt szerezhet, ami extrém teljesítmény, de nem egyedülálló, igaz, magyar játékosnak ez még nem sikerült.

Eran Zahavi a 2021-22-es szezonban hasonló bravúrt mutatott be, igaz, akkor ezt még egy csapattal is meg lehetett oldani. A PSV a BL-selejtezőben indult, majd az utolsó selejtezőkörben elbukott, így az Európa-liga csoportkörébe került, ahol harmadik lett, így átkerült a Konferencia-liga mezőnyébe, Zahavi pedig mindhárom kiírásban gólt szerzett.

A kupák átszervezésének köszönhetően ez a bravúr ma már csak klubváltással oldható meg. Varga a Fradival még a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte a szezont, ahol egészen a playoff-körig jutott.

Varga hat meccsen két-két gólt lőtt a Noah, a Ludogorec és a Qarabag ellen is, de a Fradi elbukott az utolsó körben és az El ligaszakaszába került.

Varga itt szintén hat meccsen, négy gólt szerzett: betalált a Genk, a Salzburg, a Fenerbahce és a Rangers kapujába is, most pedig jöhetne a Konferencia-liga is.

Varga Barnabás menedzsere elmondta, miért Görögországba, és miért nem topligába igazolt a magyar csatár: