A Volosz Comba 14. percben szerzett góljával szerzett vezetést, majd érkezett Varga Barnabás, aki nem meglepő módon fejjel egyenlített a 34. percben.

A hazaiak Hurtado büntetőjével újra megszerezték a vezetést, majd Varga újra betalált, de a gólját a VAR érvénytelenítette.

Már úgy tűnt, az AEK elbukja a meccset, de a 98. percben Varga passzából Relvas 2-2-re mentette a mérkőzést.

Az athéniak örülhetnek a pontszerzésnek, annak viszont nem, hogy a szintén 53 pontos Olimpiakosz jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte Vargáékat.