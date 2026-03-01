Live
Az AEK Athén 2-2-es döntetlent ért el a Volosz otthonában rendezett görög futballbajnokin, a fővárosiak a 98. percben csikarták ki a döntetlent. A vendégcsapatban Varga Barnabás gólt lőtt és gólpasszt adott.

A Volosz Comba 14. percben szerzett góljával szerzett vezetést, majd érkezett Varga Barnabás, aki nem meglepő módon fejjel egyenlített a 34. percben.

A hazaiak Hurtado büntetőjével újra megszerezték a vezetést, majd Varga újra betalált, de a gólját a VAR érvénytelenítette.

Már úgy tűnt, az AEK elbukja a meccset, de a 98. percben Varga passzából Relvas 2-2-re mentette a mérkőzést.

Az athéniak örülhetnek a pontszerzésnek, annak viszont nem, hogy a szintén 53 pontos Olimpiakosz jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte Vargáékat.

 

