A magyar válogatott csatár ezúttal csak helyzetekig jutott. Varga Barnabás csapata, az AEK Athén győzelemmel hangolt a Celje elleni Konferencialiga-mérkőzésre, az értékeléseket látva azonban nem mindenki volt elégedett Marco Rossi alapemberével.

A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában Varga Barnabás csapata, az AEK Athén a vezetőedzője nélkül aratott szűk győzelmet az AEL Larissza ellen. Luka Jovics, a magyar válogatott csatár poszttársa ráadásul tizenegyest is rontott, így végig maradt az egygólos előny, amely Marko Nikolic segítője szerint kielégítő eredmény, viszont ennél jóval több kell a közeljövőben.

Varga Barnabás négy gólt szerzett a görög élvonalban
Varga Barnabás négy gólt szerzett a görög élvonalban
Fotó: AEK Athens

Varga Barnabás kapta az egyik legalacsonyabb értékelést

A 28-szoros magyar válogatott támadónak több lehetősége is adódott a szombati bajnokin, sőt Varga egyik fejese után született meg a mindent eldöntő találat, mégis ő kapta az egyik leggyengébb értékelést – szúrta ki a Metropol. A kezdőcsapatban csak a svéd Niclas Eliasson a magyar futballistával azonos, 6,8-as osztályzatot, míg a Sofascore nevű oldal ennél szigorúbb volt, ott Varga 6,7-es értékeléssel fejezte be a mérkőzést.

Vargáék ezzel a győzelemm átmenetileg hárompontos előnyre tettek szert a bajnokságban, csütörtökön pedig jöhet a Celje elleni odavágó a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjében.

