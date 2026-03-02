Az AEK Athén a 98. percben kerülte el a vereséget, annak ellenére, hogy a Volosz kétszer is vezetett. Varga Barnabás előbb gólt szerzett fejjel majd gólpasszt adott Relvasnak így fontos szerepe volt csapata pontszerzésében. A lefújás után az athéniak Cimenteridisz játékvezetőnél egy emberként reklamáltak.

Varga Barnabás volt a csapata legjobbja

Fotó: instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás volt a főszereplő, de bánhatja a pontvesztést az AEK Athén

A hazaiak szereztek vezetést, majd a 34. percben Varga Barnabás fejjel volt eredményes. A folytatásban Cimenteridisz tizenegyest ítélt az AEK-nek kezezés miatt, de kihívták videózni és visszavonta. Az egyik hazai védő estében kézzel blokkolt egy beadást. Az eset a félidő előtt történt nem sokkal, majd a szünetben az AEK edzője, Marko Nikolics piros lapot kapott.

A Volosz a 61. percben újra vezetést szerzett, Cimenteridisz ezúttal is VAR-ozott, de a hazaiak kaptak tizenegyest egy kezezés miatt. A 71. percben Varga újabb gólt szerzett, de a számítógép szerint a magyar csatár lesről indult. A 83. percben az AEK újabb lesgólig jutott, majd a hosszabbításban Varga visszafejelt labdáját Relvas bombázta a kapuba.

Varga gólja:

„Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig” – mondta Nikolics dühösen a lefújást követően.

„Láttam egy egyértelmű szabálytalanságot. Lehet, hogy messzebb álltam, de láttam. Aztán láttam a kezezést Pelionnál, a labda magasan érte. Nem akarok kommentálni. Figyelek ezekre a dolgokra. Butának érzem magam, mert augusztus óta beszélünk ezekről, most már március van – ez nem fog változni” – mondta Nikolics, aki arra utalt, hogy az AEK ellen fújnak a játékvezetők, a kezezésnél pedig arra célzott, hogy játékosa vállát érte a labda.

„Egységesek maradunk, nagyobb egységgel folytatjuk. A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. A félidőben azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat. Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra. Piros lap. A meccs végén azt mondta, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül. Ez az egész történet. Húsz éve vagyok edző. Sok tapasztalatom van a játékvezetőkkel. A kommunikáció játékosok, edzők és bírók között normális dolog. Magas szinten van egy kerete annak, hogy lehessen beszélni. Odamentem és megkérdeztem: el tudja magyarázni a helyzetet. Bumm, lap. Sok éve vagyok edző, egyértelmű, mi történik” – mondta Nikolics a meccs után.