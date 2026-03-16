A Volosz után az Atromitosz ellen is botlott az AEK Athén, amely csütörtökön – többek között Varga Barnabás góljának is köszönhetően – 4-0-ra ütötte ki a szlovén Celjét a Konferencia-ligában. A magyar válogatott támadó ezúttal is aktív volt, több veszélyes fejes mellett az első félidő hosszabbításában akrobatikus mozdulattal egyenlített, ám pechjére a gólját les miatt érvénytelenítették. Emellett a 85. percben is volt egy nagy lehetősége, azonban a PAOK-tól kölcsönben szereplő georgiai kapus, Luka Gugesasvili védeni tudott, így maradt a 2-2-es döntetlen.

Varga Barnabás ismét végig a pályán volt az AEK Athénban

Fotó: X/AEK F.C. / X/

A fővárosi sárga-feketék számára csalódást keltő lehet a pontvesztés, különösen, hogy a hajrában két kapufájuk is volt. Ezen a meccsen ráadásul több gólt kaptak, mint a legutóbbi nyolc Atromitosz elleni idegenbeli bajnokin, s bár a döntetlennel pontszámban beérték az élen álló PAOK-ot, valamint a második Olympiakoszt, de a rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetően ismét lecsúsztak a harmadik helyre a görög bajnokság tabelláján.

Varga Barnabásék edzője nem hagyta szó nélkül a bekapott gólokat

Marko Nikolics a mérkőzés után rendkívül dühös volt, mivel szerinte megnyerhették volna az összecsapást, ám több tényező is megakadályozta őket ebben.

„Megérdemeltük volna a győzelmet, de a kapufa és az ellenfél kapusa is megállított minket. Sok helyzetet alakítottunk ki, a 93. percben hihetetlen lehetőségünk adódott, két gólt is szerezhettünk volna, mégis két pontot itt hagytunk” – kezdte a mérkőzés után az AEK Athén edzője.

Nikolics külön kiemelte, hogy csapata túlságosan könnyű gólokat kapott, miközben a helyzetkihasználásuk nem volt az igazi, ezek pedig végül döntőnek bizonyultak.

Két olcsó és buta gólt kaptunk, ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Megfizettük ennek az árát, a hozzáállásunk sajnos nagyon naiv volt, és hiányzott a koncentráció is. Védekezésben a bajnokság legjobb csapata vagyunk, de ma ezt nem tudtuk bizonyítani. Szinte egyből gólt kaptunk a második gólunk után. Ez elfogadhatatlan. Néhányan kritikán aluli teljesítményt nyújtottak védekezésben.

Elől sok lehetőséget hagytunk ki, és amikor ez történik, az ellenfél megbüntet. A futballban mindig az ilyen részletek döntenek” – mondta a Videoton korábbi edzője, aki szerint a játék képe alapján az AEK közelebb állt a sikerhez.