A forduló előtt még listavezető AEK Athén meglepetésre csak 2-2-es döntetlent játszott az Atromitosz otthonában a görög bajnokság 25. fordulójában. Varga Barnabás ugyan látványos mozdulattal talált be, de a gólját les miatt érvénytelenítették. A mérkőzés után a AEK vezetőedzője, Marko Nikolics csalódottan értékelt, és elsősorban csapata védekezését kritizálta.

A Volosz után az Atromitosz ellen is botlott az AEK Athén, amely csütörtökön – többek között Varga Barnabás góljának is köszönhetően – 4-0-ra ütötte ki a szlovén Celjét a Konferencia-ligában. A magyar válogatott támadó ezúttal is aktív volt, több veszélyes fejes mellett az első félidő hosszabbításában akrobatikus mozdulattal egyenlített, ám pechjére a gólját les miatt érvénytelenítették. Emellett a 85. percben is volt egy nagy lehetősége, azonban a PAOK-tól kölcsönben szereplő georgiai kapus, Luka Gugesasvili védeni tudott, így maradt a 2-2-es döntetlen.

Varga Barnabás ismét végig a pályán volt az AEK Athénban
Fotó: X/AEK F.C. / X/

A fővárosi sárga-feketék számára csalódást keltő lehet a pontvesztés, különösen, hogy a hajrában két kapufájuk is volt. Ezen a meccsen ráadásul több gólt kaptak, mint a legutóbbi nyolc Atromitosz elleni idegenbeli bajnokin, s bár a döntetlennel pontszámban beérték az élen álló PAOK-ot, valamint a második Olympiakoszt, de a rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetően ismét lecsúsztak a harmadik helyre a görög bajnokság tabelláján. 

Varga Barnabásék edzője nem hagyta szó nélkül a bekapott gólokat

Marko Nikolics a mérkőzés után rendkívül dühös volt, mivel szerinte megnyerhették volna az összecsapást, ám több tényező is megakadályozta őket ebben.

„Megérdemeltük volna a győzelmet, de a kapufa és az ellenfél kapusa is megállított minket. Sok helyzetet alakítottunk ki, a 93. percben hihetetlen lehetőségünk adódott, két gólt is szerezhettünk volna, mégis két pontot itt hagytunk” – kezdte a mérkőzés után az AEK Athén edzője.

Nikolics külön kiemelte, hogy csapata túlságosan könnyű gólokat kapott, miközben a helyzetkihasználásuk nem volt az igazi, ezek pedig végül döntőnek bizonyultak.

Két olcsó és buta gólt kaptunk, ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Megfizettük ennek az árát, a hozzáállásunk sajnos nagyon naiv volt, és hiányzott a koncentráció is. Védekezésben a bajnokság legjobb csapata vagyunk, de ma ezt nem tudtuk bizonyítani. Szinte egyből gólt kaptunk a második gólunk után. Ez elfogadhatatlan. Néhányan kritikán aluli teljesítményt nyújtottak védekezésben.

Elől sok lehetőséget hagytunk ki, és amikor ez történik, az ellenfél megbüntet. A futballban mindig az ilyen részletek döntenek” – mondta a Videoton korábbi edzője, aki szerint a játék képe alapján az AEK közelebb állt a sikerhez.

The head coach of AEK Athens FC Marko Nikolic prior to the UEFA Conference League Play-offs football match between vs Anderlecht at OAKA Stadium, in Athens, Greece on August 28, 2025 (Photo by Menelaos Myrillas / SOOC via AFP)
Marko Nikolic ezúttal a játékvezetővel igen, de csapata teljesítményével nem volt elégedett
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Nikolics ugyanakkor dicsérte a hetedik helyre fellépő ellenfelet, amelyet honfitársa, a szintén szerb Dusan Kerkez irányít.

„Bátran ki merem jelenteni, ha minden csapat olyan szenvedéllyel játszana, mint az Atromitosz, az jót tenne a görög futballnak. Intenzív, nagy iramú mérkőzés volt, és ez segíti a görög futball fejlődését. Ami a játékvezetőt illeti, nem lehet rá egy szavam sem, nem hibázott, és ezt ilyenkor is muszáj megjegyeznem” – jelentette ki a szerb tréner.

Az AEK legközelebb csütörtökön fogadja a Celjét a Konferencia-liga nyolcaddöntő visszavágóján, míg vasárnap a 10. helyen álló Kifiszia együttesét fogadja a görög bajnokságban. 

