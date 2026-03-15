Varga Barnabás azt követően ismét az AEK Athén kezdőcsapatában kapott helyet, hogy a hétközi Konferencia-liga nyolcaddöntőben betalált a szlovén Celje otthonában. Az Olympiakosz és a listavezető PAOK győzelme miatt Marko Nikolics csapata tabella harmadik helyéről várhatta az Asztromitosz elleni idegenbeli bajnokit, vagyis lehetett némi nyomás a fővárosi sárga-feketéken a görög Szuperliga 25. fordulója előtt.

Varga Barnabás gólját elvették, de így is ő lehetett volna a hős

Nagy fölényben kezdett az AEK, Varga Barnabás pedig szokás szerint aktív volt, az első félórában két veszélyes feje is volt. Ennek ellenére a hazai csapat szerezte meg a vezetést, egy szabadrúgás után Geraszimosz Mitoglu maradt teljesen üresen a hosszúnál és zavartalanul fejelhetett a kapuba. A 26 éves középhátvéd látványosan nem ünnepelte a gólját, ugyanis a télen öt év után hagyta el az AEK-et.

A hajrára felpörögtek az események, a korábbi ferencvárosi csatár pedig akár egyenlíthetett is volna, de hiába talált be Marin szabadrúgása után az első félidő ráadásának perceiben, a gólt les miatt érvénytelenítették – percekkel korábban egyébként a hazaiaknak is volt egy lesgólja.

Bár Luka Jovics hat percen belül szerzett duplájával fordítani tudott az EAK, a fővárosiak csupán két percig örülhettek, ugyanis a 71. percben Samuel Moutoussamy egyenlített. A hajrában aztán főszereplő lehetett volna Varga, de Joao Mario szögletét követően a fejesét kivédte a georgiai kapus, Luka Gugesasvili.

Az AEK zsinórban 11 győzelem után botlott ismét Asztromitosz ellen, amely 2020 októbere óta nem tudta legyőzni a fővárosiakat. Különösen fájó lehet a pontvesztés Varga Barnabás csapata számára, hiszen csak ezen a meccsen több volt kapott, mint a legutóbbi nyolc Asztromitosz elleni idegenbeli bajnokiján, ráadásul a döntetlennel pontszámban ugyan beérte az élen álló PAOK-ot és a második Olympiakoszt, de rosszabb gólkülönbségének köszönhetően maradt a harmadik helyen a görög bajnokságban.