A Volosz elleni döntetlent követően újra nyert az AEK Athén a görög Szuperliga 24. fordulójában, miután 1-0-ra legyőzte az AEL Novibetet. Varga Barnabás végig a pályán volt, a büntetőt azonban nem ő végezte el.

Varga Barnabás többször is közel volt a gólhoz

Fotó: ELENA GONTSAREVA / EUROKINISSI

Az AEK egyetlen gólját Arold Mukundi szerezte az 5. percben, miután Varga Barnabás fejesét hárította az AEL kapusa, a védő közelről pofozta a labdát a kapuba. A második félidő elején büntetőhöz jutott az athéni csapat, azonban nem Varga Barnabás állt a labda mögé. Luka Jovics kísérletét kivédte a vendégek kapusa.

Vargának öt lehetősége volt a gólszerzésre, minden alkalommal fejjel veszélyeztetett, és kétszer találta el a kaput. Az AEK Athén ezzel a sikerrel már 56 pontos, és feljött a tabella élére, a mögötte 53-53 ponttal álló Olympiakosz és a PAOK vasárnap egymás ellen játszik. Egy esetleges döntetlennel Vargáék megőriznék a listavezető pozíciót.

Marko Nikolics vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. Segítője, Elias Kyriakides azonban úgy fogalmazott, türelmesen és kitartóan játszottak egy remekül védekező csapat ellen.

„Senki nem foglalkozik a kihagyott tizenegyessel vagy a helyzetekkel. Nem játszottunk magas szinten, de fontos győzelmet arattunk” – mondta, majd hozzátette, „nincs idő ünnepelni”, mert fontos mérkőzésük következik a Konferencia Ligában.

Varga Barnabásék jövő csütörtökön a Celje otthonában lépnek pályára a nemzetközi porondon. A mérkőzést március 12-én 21:00-tól rendezik.