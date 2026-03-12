Live
Az AEK Athén alaposan bekezdett Celjében. Varga Barnabás villámgyorsan megszerezte a vezetést.

Az AEK Athén a Celje otthonában kezdte a Konferencia-liga nyolcaddöntőjét. A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás már az első percekben vezetéshez juttatta csapatát.

Varga Barnabás megállíthatatlan
Varga Barnabás megállíthatatlan
Fotó: AEK

Varga Barnabás megállíthatatlan

Vargával a kezdőben vágott neki a meccsnek az AEK, a magyar támadó pedig már a harmadik percben megszerezte a vezetést egy gyönyörű fejes után (0-1). A folytatásban sem lassított, majdnem kiosztott egy góplasszt, majd a 11. percben ziccerben vezette a hazaiak kapusára a labdát, de az oldalsó kapufát találta el.

A celjei Arena Petrol stadion ugyan nem telt meg csordultig, a Görögországból Szlovéniába utazó szurkolók viszont népesen megtöltötték szektorukat. A mérkőzés alatt folyamatosan buzdították csapatukat, amely szemmel láthatóan élvezte a játékot: 25 perc alatt nyolcszor vállalkozott lövésre.

További részletek hamarosan.

Varga Barnabás gólja a Celje ellen:

Celje 0-1 AEK Athens - Barnabás Varga 3'
by u/4gjdtokurwa in soccer

 

