A görög sajtó külön cikket szentelt a felsőházi rájátszásba elsőként jutó AEK Athén támadóduójáról. Luka Jovicshoz a téli átigazolási időszakban csatlakozott Varga Barnabás, aki nagy szerepet játszhat abban, hogy a szerb üzembiztosan termelje a gólokat.

Varga Barnabás története még mindig elképesztő, az x éves csatár az osztrák amatőrligából indulva előbb a Paks, majd a Ferencváros megbízható góllövője lett, jelenleg pedig a görög élvonalbeli AEK Athént erősíti, amely a téli átigazolási időszak során több mint négymillió eurót sem sajnált kiadni a játékjogáért. 

Varga Barnabás hamar beilleszkedett
Fotó: X/AEK_FC_OFFICIAL

Varga Barnabás nem is akármilyen csatár mellett állja meg a helyét

Az AEK Athén jelenleg vezeti a görög bajnokságot, s a legutóbbi győzelmével elsőként jutott be a felsőházi rájátszásba. A remeklésből Varga Barnabás is kivette a részét, hiszen érkezése óta tizenegy bajnokin öt gólt és két asszisztot jegyzett, ráadásul az egyik gólpasszt annak a Luka Jovicsnak osztotta ki, akivel a görög sajtó szerint egyre jobb az összhangja.

A görög Gazzetta − amelynek cikkét a Magyar Nemzet szúrta ki − ezúttal a csatárduó teljesítményét értékelte, és arra a következtetésre jutott, hogy Varga legtöbbször a felíveléseknél végzi el a piszkos munkát, a lefejelt labdáiból pedig a társai, vagy éppen Jovics tudnak helyzeteket kialakítani. Persze a magyar válogatott csatár befejezőként is tud funkcionálni, a büntetőterületen belül pedig ki is szokta használni a lehetőségeit.

A magyar csatár minden tétmecset beleszámítva eddig hat gólt szerzett, átlagosan 142 játékpercenként, ami mérkőzésenkénti 0,55-ös átlagot jelent, miközben a várható találatainak száma ennél jóval kevesebb, 0,36-os − írja a Gazzetta.

Jovics nagyon sokat köszönhet a magyar támadónak

A szerb támadó, aki korábban a Real Madridnál és az AC Milannál is futballozott, jelenleg az AEK házi gólkirálya, a 2025-2026-os idényben 27 tétmérkőzésen 20 alkalommal volt eredményes. Az görög együttesnél huszonöt éve egyetlen játékos sem szerzett legalább 25 gólt egy idényben, Jovics megdöntheti ezt a rekordot, sőt rá is tehet egy lapáttal.

Az Athén a válogatott szünetet követően, április 6-án az Olympiakosz otthonában indítja a rájátszást, ezen a mérkőzésen remélhetőleg a kisebb bokasérülést összeszedett Varga is pályára léphet.

