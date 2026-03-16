Nem szakadtak le az angyalföldiek a Honvédról. A Vasas FC 2-0-ra nyert a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó NB II 22. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

A labdarúgó NB II 22. fordulójának hétfői zárómérkőzésén a Vasas idegenben aratott 2-0-s győzelmet a Mezőkövesd ellen, s miközben elszakadt a riválisoktól, életben tartotta bajnoki esélyeit a szintén három pontot gyűjtő Honvéddal szemben.

A Vasas egyre közelebb kerül a feljutáshoz
A Vasas egyre közelebb kerül a feljutáshoz
Fotó: Vasas FC/Facebook

Urblík duplájával nyert a Vasas

A találkozó mindkét gólját Urblík József szerezte. Feljutóhelyen álló csapatának előnye már tíz pont a harmadik, illetve negyedik helyen álló Kecskeméttel és Mezőkövesddel szemben a tabellán, míg a Honvéddal szemben két pont a lemaradása.

A labdarúgó NB II soron következő fordulójában az angyalföldiek a Soroksárt fogadják, míg a Honvéd a Karcag otthonában léphet pályára, s gyakorlatilag egyetlen rosszul sikerült bajnoki is elég ahhoz, hogy megcserélje pozícióját az első kettő.

Eredmények, 22. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 0-2 (0-1)

gólszerző: Urblík (13., 74.)

