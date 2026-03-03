Egyre közelebb kerülünk a nagy naphoz, száz nap múlva rajtol az első 48 csapatos foci-vb.

Már csak 100 nap, és kezdődik a foci-vb

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A sportág négyévente sorra kerülő csúcseseményének az idén 16 város ad otthont, 11 az Egyesült Államokban, három Mexikóban és kettő Kanadában. A 2002-ben Japán és a Koreai Köztársaság által közösen rendezett vb után először lesz ismét több házigazdája a tornának, az esemény történetében pedig első alkalommal fordul elő, hogy három országban rendeznek mérkőzéseket.

Mexikó 1970 és 1986 után harmadszor vesz részt vb lebonyolításában, ezt korábban még egyetlen állam sem mondhatta el magáról. Az Egyesült Államokba 1994 után tér vissza a világbajnokság, Kanada pedig első alkalommal lesz rendező.

Első vb-szereplésére készül Curacao, a Zöld-foki szigetek, Jordánia és Üzbegisztán válogatottja, míg a három rendező ország csapata selejtező nélkül, automatikusan résztvevője a tornának. A magyar válogatottnak nem sikerült kijutnia az eseményre, miután az írek elleni utolsó selejtezős mérkőzés utolsó pillanataiban kapott gól miatt csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, és nem érte el a pótselejtezőt jelentő második pozíciót. A 48 résztvevő válogatott közül 42 már kijutott a vb-re, a további hat csapat kilétére a március végén sorra kerülő európai, illetve interkontinentális pótselejtezők után derül fény.

Haiti 1974, Ausztria, Norvégia és Skócia pedig 1998 után tér vissza a vb-re, a legutóbb, 2022-ben rendezőként résztvevő Katar pedig első alkalommal harcolta ki a vb-szereplés lehetőségét selejtezőn keresztül. A címvédő Argentína nagyon korán bebiztosította a részvételét, végül a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi vezérletével magabiztosan, kilencpontos előnnyel végzett az élen a dél-amerikai selejtezősorozatban - írja az MTI.

Ami a lebonyolítást illeti, a 48 résztvevő válogatottat 12 négyes csoportba sorsolták, ezekből az első két helyezettek, valamint a legjobb nyolc harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakasz első fordulójába. Eddig a csoportkör után a nyolcaddöntők következtek, ezúttal viszont a legjobb 16 közé kerülésért 16 párban játszanak majd, hogy aztán a nyolcad-, majd a negyed- és az elődöntőkkel, illetve a fináléval folytatódjon a torna.