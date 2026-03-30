Az olasz labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára március 31-én, hogy 2014 után ismét kvalifikálja magát a világbajnokságra. Az európai vb-pótselejtező elődöntőjében az Azzurri 2-0-ra győzte le az észak-íreket, a bosnyákok elleni döntőn pedig minden bizonnyal forró lesz a hangulat.

Nagy a tét a bosnyákok elleni vb-pótselejtező előtt

Vb-pótselejtezőre készülnek a bosnyákok, egy különleges vendéggel

Szokatlan incidens történt a bosnyák labdarúgó-válogatott edzésén, amelynek első tizenöt perce nyilvános volt, de aztán zárt kapuk mögött zajlott a munka a sorsdöntő világbajnoki pótselejtezőt megelőzően. A klix.ba cikke szerint ezt zavarta meg egy olasz EUFOR-katona, aki a Butmirban található nemzetközi katonai bázison szolgál. Az említett személy állítólag mobiltelefonnal videóra vette a tréninget, mely során Sergej Barbarez szövetségi kapitány éppen a taktikai elemeket gyakorolta.

A bosnyákok nem is hagyták annyiban a dolgot, a válogatott stábja komolyan veszi az ügyet, és hivatalos panaszt fog tenni az EUFOR felé.

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq

Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj — Istraga.ba (@IstragaB) March 30, 2026

A klix.ba később megkereste az olasz védelmi minisztériumot, amely a megkeresésre azt válaszolta élből visszautasította a vádakat. Állításuk szerint a katona egyáltalán nem kémkedett és nem állt szándékában semmilyen információgyűjtés, pusztán kíváncsiságból nézte meg az edzést. A minisztérium hangsúlyozta, hogy Olaszországban mindenki szereti a futballt, ezért nem meglepő, hogy egy olasz katona érdeklődést mutatott egy fociedzés iránt.

Az olaszok 2014 óta nem szerepeltek világbajnokságon, vagyis kiemelt fontosságú lesz a keddi vb-pótselejtező döntője, melynek tétje a 2026-os világesemény. A mérkőzést 20:45-től rendezik.