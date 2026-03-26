Az európai vb-pótselejtezők legnagyobb kérdése az volt, hogy a négyszeres világbajnok olasz válogatott harmadjára sikerrel veszi-e a pótvizsgát és 2014 után ismét kijut-e a világbajnokságra.

Az olaszok négy éve hatalmasat égtek az északmacedónok elleni vb-pótselejtezőn

A Squadra Azzurra a csütörtöki elődöntők során az északír csapatot látta vendégül Bergamóban, s bár a papírforma mindenképpen Gennaro Gattuso csapata mellett szólt, a sportág előző két csúcseseményének pótselejtezője megmutatta, hogy ez korántsem ér kijutást. Az olaszok nyolc éve a svédekkel szemben maradtak alul 1-0-s összesítéssel, négy éve pedig már a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében kikaptak Észak-Macedóniától, ráadásul hazai pályán.

Az olaszok egy bombagóllal hozták az első vb-pótselejtezőt

Az olaszok szövetségi kapitánya semmit sem akart a véletlenre bízni. Gennaro Gattuso játékosként az AC Milan legendája volt, mégsem akarta azt, hogy a válogatott a milánói San Siróban futballozzon ezen a meccsen.

Reméljük, hogy igazi, katlanszerű hangulatot tudunk teremteni. Én választottam a stadiont. Szeretném megköszönni az elnöknek és Gianluigi Buffonnak, hogy rám bízták a döntést.Úgy gondolom, hogy amikor egy 60 ezres stadionba, például a San Siróba mész, ott Inter és Milan-szurkolók is vannak, akik néhány rossz passz után fütyülni kezdhetnek. Egy kisebb stadionban valószínűleg jobb hangultaban tudunk játszani”

– mondta a mérkőzés előtt az olaszok szövetségi kapitánya, aki úgy döntött, hogy a meccset Bergamóban rendezzék meg az Atalanta 25 ezres stadionjában.

Gennaro Gattuso hisz benne, hogy Olaszország ki tud jutni a világbajnokságra

Az olaszok a mérkőzés elején azonnal nekirontottak az északíreknek, volt is pár ígéretes helyzetük, de nem tudták megszerezni a vezetést. Az olaszok az első félidőben több mint 70%-ban birtokolták a labdát, de a kezdeti rohamok elhaltak, és látványosan szenvedtek az északírek mélyen felhúzott védelmi falával. A fordulás után a északírek feljebb tolták a védelmi vonalukat, mintha kezdték volna elhinni, hogy nem verhetetlen az olaszok. Az 53. percben aztán hatalmas helyzetet hagyott ki a Squadra Azzurra. Mateo Retegui kapott egy ajándéklabdát az egyik vendég védőtől, egyedül törhetett kapura, azonban labdavezetés közben olyan rosszul tolta meg maga előtt a játékszert, hogy az északír kapus könnyen tisztázni tudott.

A futball azonban nem büntetett, ugyanis a hatalmas kihagyott helyzet után előnybe kerültek az olaszok.

Egy kapu elé beívelt labdát Isaac Price középre fejelt ki, az érkező Sandro Tonali pedig 16 méterről védhetetlen gólt bombázott a kapu bal oldalába (1-0).