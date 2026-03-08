A Celtic tizenegyespárbaj után ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjében az Ibrox Stadionban. A Celtic utolsó, mindent eldöntő gólja után mindkét csapat szurkolói betörtek a pályára és verekedés tört ki.
Óriási verekedés tört ki a pályán
Egy évtizede nem volt példa hasonlóra, hogy ennyi vendégszurkoló lehessen jelen az Old Firm derbin. A Celtic szurkolói körülbelül 8000 voltak jelen a stadionban, akik közül több százan rohantak be a pályára Tomas Cvancara tizenegyesgólját követően. A Rangers szimpatizánsai természetesen gyorsan követték őket. Tárgyakat dobáltak és pirotechnikai eszközöket lőttek egymás felé, a helyszíni rendezők és a rendőrök közös erővel igyekeztek megfékezni a konfliktust. Szerencsére a játékosokat és a csapatokhoz tartozó személyeket gyorsan sikerült elkülöníteni, de még így is akadtak olyanok, akik belekeveredtek a káoszba.
A skót Premier Sports kommentátora, Rory Hamilton úgy fogalmazott: „Ez egy csúnya, borzasztóan csúnya lezárása egy nagyszerű futballmeccsnek. Erre semmi szükség. ez őrület”.
A helyi rendőrfőkapitány, Kate Stephen pedig nyilatkozatában elítélte az összes szurkolók, aki részt vett az elhatalmasodó káoszban.
„Számos szurkoló viselkedése szégyenletes volt. Már számos letartóztatás történt, és a skót rendőrség most mindkét klubbal és a Skót Labdarúgó Szövetséggel együttműködve alapos vizsgálatot fog lefolytatni” – mondta a rendőrfőkapitány.
A Celtic menedzsere, Martin O'Neill a mérkőzés után úgy fogalmazott, reméli, hogy a meccs utáni jelenetek miatt nem fogják elvenni csapata győzelmét és az ezzel járó továbbjutást.
Ez volt az első derbi 2018 óta, amelyen a Celtic szurkolói teljesen megtölthették a vendégszektort.