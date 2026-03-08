A Celtic tizenegyespárbaj után ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjében az Ibrox Stadionban. A Celtic utolsó, mindent eldöntő gólja után mindkét csapat szurkolói betörtek a pályára és verekedés tört ki.

Óriási verekedés tört ki a pályán

Fotó: Steve Welsh/PA Wire

Óriási verekedés tört ki a pályán

Egy évtizede nem volt példa hasonlóra, hogy ennyi vendégszurkoló lehessen jelen az Old Firm derbin. A Celtic szurkolói körülbelül 8000 voltak jelen a stadionban, akik közül több százan rohantak be a pályára Tomas Cvancara tizenegyesgólját követően. A Rangers szimpatizánsai természetesen gyorsan követték őket. Tárgyakat dobáltak és pirotechnikai eszközöket lőttek egymás felé, a helyszíni rendezők és a rendőrök közös erővel igyekeztek megfékezni a konfliktust. Szerencsére a játékosokat és a csapatokhoz tartozó személyeket gyorsan sikerült elkülöníteni, de még így is akadtak olyanok, akik belekeveredtek a káoszba.

A skót Premier Sports kommentátora, Rory Hamilton úgy fogalmazott: „Ez egy csúnya, borzasztóan csúnya lezárása egy nagyszerű futballmeccsnek. Erre semmi szükség. ez őrület”.

A helyi rendőrfőkapitány, Kate Stephen pedig nyilatkozatában elítélte az összes szurkolók, aki részt vett az elhatalmasodó káoszban.

The FULL chaotic scenes at Ibrox after Celtic beat Rangers on pens.



Fans from both sides on the pitch! 😳😳😳



📹 @PremSportsTV pic.twitter.com/3hTdB1DQPE — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 8, 2026

„Számos szurkoló viselkedése szégyenletes volt. Már számos letartóztatás történt, és a skót rendőrség most mindkét klubbal és a Skót Labdarúgó Szövetséggel együttműködve alapos vizsgálatot fog lefolytatni” – mondta a rendőrfőkapitány.

A Celtic menedzsere, Martin O'Neill a mérkőzés után úgy fogalmazott, reméli, hogy a meccs utáni jelenetek miatt nem fogják elvenni csapata győzelmét és az ezzel járó továbbjutást.

Ez volt az első derbi 2018 óta, amelyen a Celtic szurkolói teljesen megtölthették a vendégszektort.