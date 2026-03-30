Egyhangú ítéletet hozott egy labdarúgással kapcsolatos felmérés. Az angol szurkolók több mint hetvenöt százaléka nem támogatja a videobíró (VAR) további használatát a Premier League-ben.

A közvélemény-kutatást online végezték el február 26. és március 23. között, és az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klubok csaknem nyolcezer szurkolója vett részt benne. Az egyöntetű eredmény mellett a megkérdezettek kilencvenegy százaléka azzal indokolta válaszát, hogy a videobíró bevezetésével megszűnt a gólok megünneplésének spontán öröme – számolt be róla az MTI.

Az angol szurkolók szerint nincs szükség videobíróra
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Továbbra sem túl népszerű a videobíró

„Ezek a megállapítások alátámasztják az FSA öt évvel korábbi felmérését, amelyben a szurkolók aggályaikat fejezték ki a VAR bevezetésével kapcsolatban” – mondta Thomas Concannon, a Futballszurkolók Szövetségének (FSA) Premier League hálózati vezetője, aki hozzátette, a felmérés eredményét megosztották a Premier League vezetőivel, és készek megvitatni a részleteket.

Két évvel korábban az élvonalban szereplő klubok a technológia által támogatott játékvezetői rendszer jelentős kritikája ellenére a VAR megtartása mellett szavaztak.

 

 

