A fehérváriaknak ezúttal a kihagyott tizenegyes is belefért. A labdarúgó NB II huszadik fordulójának hétfői mérkőzésén a Videoton a Békéscsaba vendégeként aratott 1-0-s győzelmet.

Egymás után három megnyert bajnoki mérkőzés után utazott a Békéscsabára a Videoton, hogy tovább írhassa sorozatát a labdarúgó NB II huszadik fordulójában. A fehérváriak a tabella 11. helyéről várhatták a hétfői meccset, s amennyiben sikerrel veszik a Békéscsaba elleni feladatot, úgy egészen a nyolcadik helyig felléphetnek. 

Németh Dániel gólja három pontot ért a Videoton számára
Németh Dániel gólja három pontot ért a Videoton számára
Fotó: Facebook/Fehérvár FC

Nem szakadt meg a Videoton sorozata

Tímár Krisztián együttese a hétfő esti bajnokit is remekül kezdte, több helyzetet is kidolgozott, azonban a helyzetkihasználásban gondok adódtak. Nem adta meg magát a Békéscsaba sem, a helyzetek hazai részről is megérkeztek, gólt azonban nem láthattunk az első félidőben.

A fordulást követően aztán megérkezett a találkozó első találata, nem is akárhogyan, hiszen a Vidi támadója, Németh Krisztián egy pazar kapáslövést intézett az ellenfél kapujába. A kapáslövés a tizenhatoson kívülről érkezett, s egy pattanás végén a jobb alsó sarokba zúdult. A vezetés megszerzése után a három pont sorsát is eldönthették volna a vendégek, ugyanis Németh egy tizenegyest is kiharcolt, ám Varga Roland büntetőjét Póser Dániel védte. A hajrához fordulva a csabaiak mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de hiába érkeztek a helyzetek, nem tudták bevenni Nagy Gergely kapuját, maradt a 0-1.

Negyedik egymást követő győzelmével a Vidi feljött a tabella nyolcadik helyére, megnyugtatható előnyből várhatja a további mérkőzéseit.

