A Videoton honlapjának keddi híre szerint Pető Tamás vezetőedzőnek eddig a mostani szezon végig volt megállapodása a csapattal, az új szerződése pedig 2028 nyaráig szól.

Pető Tamás marad a Videoton edzője

Szerződéshosszabbítást ért a Videoton remek tavaszi sorozata

„Nagyon könnyen sikerült megegyeznünk Pető Tamással a folytatásról, mindkét fél számára egyértelmű volt, hogy folytatni szeretnénk a megkezdett közös munkát. A stabilitáshoz elengedhetetlen, hogy higgyünk a folyamatban és a megkezdett munkában, és ehhez szükséges egy olyan vezetőedző, akiben teljes mellszélességgel bízunk és támogatjuk. Tomi nehéz időszakban vette át a csapat irányítását, azóta jelentős előrelépést értünk el a tabellán, de természetesen ez még nem az út vége, folyamatosan közösen dolgozunk azon, hogy sikerüljön még előrébb lépnünk” – idézte a Vidi honlapja Nikolics Nemanja sportigazgatót.

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető Tamás először 2024 június és 2025 április között 27 NB I-es bajnokin irányította a székesfehérváriakat, majd novemberben kapott ismét vezetőedzői megbízást a klubtól. A gárda közel öt hónapja, 13 forduló után a 12. helyen állt a 16 csapatos mezőnyben, azóta nyolc bajnokin 19 pontot gyűjtött és már a hatodik a tabellán. A klub felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal közel hét éve nem látott győzelmi sorozatot produkált a Videoton, amikor öt egymást követő bajnokin gyűjtötte be a három pontot, jelenleg pedig hét NB II-es meccs óta veretlen.

Kapcsolódó cikkek: