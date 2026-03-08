Mindkét együttes számára kulcsfontosságú volt a találkozó, mivel a DVTK a kiesést jelentő 11. helyet, az MTK pedig a 10. pozíciót foglalta el a tabellán a forduló előtt. A Fizz Liga 25. fordulójában tért vissza a kispadra Nebojsa Vignjevics, a miskolciak pénteken kinevezett új vezetőedzője.

Mit lát a Diósgyőrben Vignjevics?

Fotó: DVTK

A DVTK 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Vignjevics fontos pontot szerzett csapatával, így továbbra is kétpontos hátrányban van a 10. helyen álló MTK mögött. A szakember kiemelte, hogy megnyerhették volna a találkozót, de a végére elfáradtak és több hibát is vétettek.

„Az első félidőben kontrolláltuk a mérkőzést, a játékkal nagyjából elégedett vagyok, vezettünk, sőt, meg is nyerhettük volna a találkozót, a végén azonban majdnem kikaptunk. A hajrára elfáradtunk, elveszítettük a sprinteket, és a helyezkedésbe is hiba csúszott. Három nap alatt a második meccsünket vívtuk, éppen ezért nem lehetek elégedetlen” – mondta az M4 Sportnak, majd hozzátette, milyen jövő várhat a miskolci csapatra.

„Győzni jöttünk, egy pontot szereztünk, de nagy potenciált látok a csapatban, a folytatásban javulni fog a játékunk.”

Fizz Liga, 25. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Bognár

gólszerzők: Colley (37.), illetve Átrok (70.)

sárga lap: Kata (7.), Vitályos (72.), illetve Bárdos (10.), Babos (72.), Holdampf (94.)