A madridi derbi után ismét Vinícius Júniorról beszél mindenki. A brazil támadó két góllal főszerepet vállalt a Real Madrid 3-2-es győzelmében az Atlético ellen, de a hajrában nemcsak a játékával, hanem a viselkedésével is magára vonta a figyelmet.

Vinícius Júnior triumfál, miközben Diego Simeone reklamál a Real Madrid-Atlético derbin a La Ligában

Vinícius Junior megint a középpontba került

Amikor a 86. percben lecserélték, Vinícius szándékosan lassan hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético edzője hevesen reklamált emiatt, a Real Madrid sztárja pedig szemmel láthatólag a képébe nevetett. Sőt, most már az is kiderült, pontosan mit mondott neki.

A beszámolók szerint Vinícius kétszer is odakiabálta Simeonénak: „Eladnak!” Ezzel a brazil nyilvánvalóan egy korábbi, januári beszólásra vágott vissza.

Diego Simeone a Szuperkupa-meccsen megfenyegette a brazilt

Vinícius reakciója nem a semmiből jött. A brazil ezzel a januári spanyol Szuperkupában történtekre válaszolt, amikor Simeone a partvonal mellől verbálisan ment neki a Real Madrid játékosának.

Az Atlético edzője akkor ezt ordította Viníciusnak: „Florentino ki fog rúgni. Ne felejtsd el, ki fog rúgni. Ki fog rúgni. Emlékezz arra, amit mondok neked.”

Vinícius most, a derbi hevében, a győzelem birtokában pontosan ezt fordította vissza ellenfele felé ironikusan, sőt kihívóan. A jelenet így újabb fejezete lett a két madridi csapat közötti egyre ellenségesebb rivalizálásnak, amelyben Simeone és a Real Madrid között már régóta izzik a levegő.

A korábbi összecsapások után a királyi gárda részéről is akadt, aki szóvá tette az argentin edző viselkedését. A Szuperkupa után Xabi Alonso is megszólalt az ügyben, és nem értette, miért beszél Simeone az ő játékosaival, hozzátéve, hogy a sportszerűségnek is vannak határai.

Két gól a Real Madrid–Atlético derbin

Vinícius Junior a pályán is kulcsfigurája volt a rangadónak. Az 52. percben büntetőből egyenlített, majd a 72. percben egy látványos góllal állította be a 3-2-es végeredményt, amellyel a Real Madrid megnyerte a derbit.

A brazil klasszis tehát nemcsak eredményes volt, hanem ismét megmutatta, mennyire szeret a határon táncolni. Ez a sztori is arra utalhat, hogy Vinícius kihívó, sokszor provokatív magatartása miatt nem kedvelik őt az ellenfelek és a rivális szurkolók. A Real Madrid támadója ugyanis rendre nemcsak a játékával, hanem a gesztusaival és a beszólásaival is főszereplővé válik.