A Real Madrid egymás után másodszor kapott ki a bajnokságban, Álvaro Arbeloa együttese gólt sem tudott szerezni a városi rivális Getafe ellen, holott végig óriási fölényben futbalozott. A meccs lefújását követően elszabadultak az indulatok, ismét Vinícius Júnior került főszerepbe, a Real nehezen kezelhető brazil sztárja a Getafe védőjével, Allan Nyommal keveredett összetűzésbe.

Vinícius Júnior sem tudott gólt szerezni, a Real Madrid megint kikapott

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Vinícius Júnior újabb balhé főszereplője volt

A mérkőzés végén Nyom a Real kispadja előtt ünnepelt, főként Viníciust hergelve ezzel, a brazil pedig nehezen viselte mindezt.

A 25 éves támadó őrjöngve rontott volna neki ellenfelének, úgy kellett lefogni és az öltöző felé tessékelni.

Ebben az esetben a Getafe futballistája provokált, ám kiderült, hogy nem véletlenül, ugyanis korábban Vinícius tett olyan megjegyzést, ami ezt a reakciót váltotta ki Nyomból – számolt be róla a Magyar Nemzet.

🚨 Vinicius Jr and Militão vs Getafe’s Nyom after the game.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/x9Xml8ovKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

A két csapat előző bajnokiját a Real nyerte meg 1-0-ra, a Getafe védőjét pedig egy perccel a becserélése után kiállították egy Vinícius elleni szabálytalanság miatt. A meccs után José Bordalás vezetőedző elárulta, hogy a brazil gúnyosan odavetette neki: „nagyon jó csere”. Vinícius akkori megjegyzése nem csak a Getafe edzőjét, hanem a csapat játékosait is felháborította, akik a mostani győzelemmel elégtételt vehettek ellenfelükön.

