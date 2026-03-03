Live
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

A Real Madrid megalázó vereséget szenvedett hazai pályán a Getafe ellen. A mérkőzés nem múlt el balhé nélkül, Vinícius Júniornak sikerült ismét fehívnia magára a figyelmet a viselkedésével.

A Real Madrid egymás után másodszor kapott ki a bajnokságban, Álvaro Arbeloa együttese gólt sem tudott szerezni a városi rivális Getafe ellen, holott végig óriási fölényben futbalozott. A meccs lefújását követően elszabadultak az indulatok, ismét Vinícius Júnior került főszerepbe, a Real nehezen kezelhető brazil sztárja a Getafe védőjével, Allan Nyommal keveredett összetűzésbe.

Vinícius Júnior sem tudott gólt szerezni, a Real Madrid megint kikapott
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Vinícius Júnior újabb balhé főszereplője volt

A mérkőzés végén Nyom a Real kispadja előtt ünnepelt, főként Viníciust hergelve ezzel, a brazil pedig nehezen viselte mindezt. 

A 25 éves támadó őrjöngve rontott volna neki ellenfelének, úgy kellett lefogni és az öltöző felé tessékelni. 

Ebben az esetben a Getafe futballistája provokált, ám kiderült, hogy nem véletlenül, ugyanis korábban Vinícius tett olyan megjegyzést, ami ezt a reakciót váltotta ki Nyomból – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A két csapat előző bajnokiját a Real nyerte meg 1-0-ra, a Getafe védőjét pedig egy perccel a becserélése után kiállították egy Vinícius elleni szabálytalanság miatt. A meccs után José Bordalás vezetőedző elárulta, hogy a brazil gúnyosan odavetette neki: „nagyon jó csere”. Vinícius akkori megjegyzése nem csak a Getafe edzőjét, hanem a csapat játékosait is felháborította, akik a mostani győzelemmel elégtételt vehettek ellenfelükön.

