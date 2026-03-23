Az RB Leipzig pénteken 5-0-ra legyőzte a Hoffenheimet a 27. fordulóban. Gulácsi Péter sérülés miatt ezúttal sem volt a keretben, Willi Orbán azonban végigjátszotta a mérkőzést és kiváló teljesítményt nyújtott.

Willi Orbán harmadszor a hét csapatában

Olyannyira, hogy a magyar válogatott labdarúgó bekerült a Bundesliga múlt hétvégi fordulójának álomcsapatába a Kicker című szaklapnál.

Rajta kívül még a két gólt szerző Brajan Gruda fért be a csapatba az RB Leipzigből. Orbán ebben a szezonban harmadszor "kapott meghívót" a lap álomcsapatába – derült ki az MTI beszámolójából.

A forduló válogatottja a Kicker szerint:

Mio Backhaus (Werder Bremen) - Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Willi Orbán (RB Leipzig), Josip Stanisic (Bayern München) - Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) - Marvin Pieringer (Heidenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (RB Leipzig)