A Bajnokok Ligája indulásért küzdő RB Leipzig a Bundesliga 27. fordulójának nyitómérkőzésén kiütéssel nyert a Hoffenheim ellen. A lipcseiek magyar válogatott védője, Willi Orbán remek teljesítményt nyújtott, ami nem is maradt észrevétlen.

Az RB Leipzig pénteken 5-0-ra legyőzte a Hoffenheimet a 27. fordulóban. Gulácsi Péter sérülés miatt ezúttal sem volt a keretben, Willi Orbán azonban végigjátszotta a mérkőzést és kiváló teljesítményt nyújtott. 

Willi Orbán ismét bekerült a Bundesliga-forduló csapatába
Willi Orbán harmadszor a hét csapatában

Olyannyira, hogy a magyar válogatott labdarúgó bekerült a Bundesliga múlt hétvégi fordulójának álomcsapatába a Kicker című szaklapnál.

Rajta kívül még a két gólt szerző Brajan Gruda fért be a csapatba az RB Leipzigből. Orbán ebben a szezonban harmadszor "kapott meghívót" a lap álomcsapatába – derült ki az MTI beszámolójából.

A forduló válogatottja a Kicker szerint:
Mio Backhaus (Werder Bremen) - Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Willi Orbán (RB Leipzig), Josip Stanisic (Bayern München) - Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) - Marvin Pieringer (Heidenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (RB Leipzig)

