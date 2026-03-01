Az RB Leipzig azt követően utazott Hamburgba, hogy a Bundesliga legutóbbi fordulójában kétgólos előnyről bukta el a győzelmet a Dortmund ellen. A Gulácsi Pétert sérülés miatt nélkülöző lipcseiek kezdőjében ezúttal is ott volt Willi Orbán.

Romulo Cardoso csodagólt sarkazott, Willi Orbánék Hamburgban nyertek

Fotó: IBRAHIM OT / AFP

Hátrányból fordítottak Willi Orbánék

Bár az első félidőben a HSV szerzett vezetést, a hazaiak még a szünet előtt egyenlíteni tudtak, nem is akármilyen góllal. A 36. percben Ridle Baku fejjel adott középre, majd az érkező Romulo háttal a kapunak, sarokkal lőtte a labdát a hosszú sarokba. A gól IDE kattintva lehet megnézni.

A fordulás után ismét a brazil csatár volt a főszereplő, ugyanis az 50. percben az ő passza után talált be Yan Diomande, amivel fordítani tudott a Leipzig. Nem sokkal később Romulo akár le is zárhatta volna a meccset, de a kezezés miatt megítélt tizenegyesét kivédte a kapus.

A második félidőben csereként állt be a hazaiaknál a dán válogatott csatár, Yussuf Poulsen, aki tavaly nyáron éppen a lipcseiektől távozott tizenkét év után. A Hamburg ennek ellenére nem sok veszélyt jelentett a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt kapujára, így végül maradt a 2-1-es vendéggyőzelem. A magyar válogatott védő az első félidőben sárga lapot kapott, de ezúttal is végig a pályán volt.

A lipcseiek két döntetlent követően tudtak újra nyerni a német labdarúgó-bajnokságban. A győzelem különösen fontos volt, mivel Ole Werner csapata a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért küzd: jelenleg az ötödik helyen áll, de csupán két pont a hátránya a közvetlen riválisokkal szemben.

Bundesliga, 24. forduló:

VfB Stuttgart-VfL Wolfsburg 4-0 (3-0)

Eintracht Frankfurt-SC Freiburg 2-0 (0-0)

Hamburger SV-RB Leipzig 1-2 (1-1)