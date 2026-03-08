A VfL Wolfsburg szombaton odahaza kapott ki 2-1-re az újonc Hamburg együttesétől, ezzel eljutott odáig, hogy az elmúlt nyolc Bundesliga-mérkőzésén mindössze két pontot szerzett. A találkozó botrányba fulladt: lefújás után a pályán heves lökdösődés alakult ki a játékosok között – a wolfsburgi cserekapus, Marius Müller piros, több más játékos sárga lapot kapott –, de a hazai szurkolók sem viselték jól az újabb vereséget, és a hangjuk mellett pirotechnikai eszközökkel fejezték ki nemtetszésüket. A sérült Dárdai Bencét hónapok óta nélkülöző Farkasok vezetősége vasárnap délelőtt döntést hozott: a klub hivatalos oldalán pár perc különbséggel jelent meg Daniel Bauer vezetőedző és Peter Christiansen sportért felelős ügyvezető igazgató távozásának híre.

Dárdai Bence a sérülése miatt október vége óta a pályán kívülről nézi a Wolfsburg szenvedését

Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Nagytakarítás a VfL Wolfsburg Bundesliga-csapatánál

A 2016 óta a klub akadémiáján dolgozó Bauer tavaly ősz végén érkezett a Wolfsburghoz Paul Simonis helyére, de vele sem tudta összekapni magát a 2009-es bajnok, amely a kiesést jelentő 17. helyen áll a tabellán. Német sajtóhírek szerint az utódja Dieter Hecking lehet, aki 2012 és 2016 között már irányította a csapatot, abban az időszakban kupát és szuperkupát is nyert a Wolfsburg. A Farkasok még sosem estek ki a Bundesligából, az 1997-es feljutásuk óta folyamatosan az élvonalban szerepelnek – az új edző ezt a sorozatot menthetné meg.

Daniel Bauer mellett Peter Christiansen is távozott, a sportért felelős ügyvezető igazgatói tisztségét ő 2024 nyara óta töltötte be.

A húszpontos Wolfsburg legközelebb jövő szombaton, a Hoffenheim otthonában lép pályára.