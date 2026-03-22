Március 7-én az angol FA-kupa nyolcaddöntőjében az élvonalbeli Chelsea 4-2-re győzte le a másodosztályú Wrexhamet, s ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés szorosabb volt, mint amire az eredmény enged következtetni, hiszen Ryan Reynolds csapata kétszer is továbbjutásra állt, majd jött az egyenlítés, a piros lap, a hosszabbításban pedig már érvényesíteni tudta a papírformát a friss klubvilágbajnok.

Ryan Reynolds a Nottingham Forest kiejtése után

A kanadai filmsztár a kiesés ellenére is büszkeségét fejezte ki a csapata iránt, abba pedig belegondolni is nehéz, hogy milyen boldog lesz, amikor majd feljutást ünnepelhet a Wrexham.

A Wrexham úttörőnek számít Angliában

A színészduó vezetésével egy amerikai befektetőcsoport még 2020-ban vásárolta fel a Wrexhamet, amely azóta egy walesi kiscsapatból igazi világszenzációvá vált a sportot kedvelők körében. Köszönhető ez persze az öt Emmy-díjat elnyert Welcome to Wrexham című sorozatnak is, mely során a Disney sok millió nézővel szerettette meg a Wrexhamet. Ez a történet vélhetően több hírességhez is eljutott, akik évekkel Reynoldsék beszállása után szintén angol focicsapatokba fektették a pénzt, igaz, a többség megállt a Championship-szintnél.

A BBC friss cikkéből kiderül, hogy a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouthnál Michael B. Jordan már akkor tulajdonrészt vásárolt, amikor az együttes frissen vívta ki a PL-feljutást. Az angol focipiramison lentebb haladva megtalálható még Tom Brady (Birmingham), Ed Sheeran (Ipswich) és Snoop Dogg (Swansea) is, míg a legfrissebb befektető KSI, aki a hatodosztályú Dagenham & Redbridge-nél szerzett húsz százalékos részt.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: KSI has bought Dagenham and Redbridge Football Club.



They are currently in the 6th tier of English football. 🤯🎮 pic.twitter.com/JyhJtMHNUp — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 3, 2026

Miért pont a Wrexham?

A Wrexham AFC-t 1864-ben alapították, így a mai napig a világ egyik legrégebben működő futballklubja. A csapat otthona a Racecourse Ground, amely a brit labdarúgásban is legendás helyszínnek számít, hiszen a walesi válogatott sokáig itt játszotta a hazai mérkőzéseit, és ide köthető az angol FA-kupa egyik legnagyobb meglepetése is, amikor 1992-ben a Wrexham legyőzte a bajnok Arsenalt.

Ettől függetlenül a walesi kiscsapat sokáig az angol alsóbb osztályokban sínylődött, majd 2020-ban új befektetők érkeztek a csapathoz, Rob McElhenney és Ryan Reynolds személyében.

Amikor megvettük a Wrexhamet, nem csupán egy futballklub tulajdonosai akartunk lenni. A közösség részévé akartunk válni, tiszteletben tartva a történelmüket, és együtt valami különlegeset felépíteni

– fogalmazott az átvételkor McElhenney, míg Reynolds már akkor is kiemelte, hogy számukra ez nemcsak az üzletről, hanem a történetmesélésről is szól.