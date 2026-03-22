Március 7-én az angol FA-kupa nyolcaddöntőjében az élvonalbeli Chelsea 4-2-re győzte le a másodosztályú Wrexhamet, s ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés szorosabb volt, mint amire az eredmény enged következtetni, hiszen Ryan Reynolds csapata kétszer is továbbjutásra állt, majd jött az egyenlítés, a piros lap, a hosszabbításban pedig már érvényesíteni tudta a papírformát a friss klubvilágbajnok.
A kanadai filmsztár a kiesés ellenére is büszkeségét fejezte ki a csapata iránt, abba pedig belegondolni is nehéz, hogy milyen boldog lesz, amikor majd feljutást ünnepelhet a Wrexham.
A Wrexham úttörőnek számít Angliában
A színészduó vezetésével egy amerikai befektetőcsoport még 2020-ban vásárolta fel a Wrexhamet, amely azóta egy walesi kiscsapatból igazi világszenzációvá vált a sportot kedvelők körében. Köszönhető ez persze az öt Emmy-díjat elnyert Welcome to Wrexham című sorozatnak is, mely során a Disney sok millió nézővel szerettette meg a Wrexhamet. Ez a történet vélhetően több hírességhez is eljutott, akik évekkel Reynoldsék beszállása után szintén angol focicsapatokba fektették a pénzt, igaz, a többség megállt a Championship-szintnél.
A BBC friss cikkéből kiderül, hogy a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouthnál Michael B. Jordan már akkor tulajdonrészt vásárolt, amikor az együttes frissen vívta ki a PL-feljutást. Az angol focipiramison lentebb haladva megtalálható még Tom Brady (Birmingham), Ed Sheeran (Ipswich) és Snoop Dogg (Swansea) is, míg a legfrissebb befektető KSI, aki a hatodosztályú Dagenham & Redbridge-nél szerzett húsz százalékos részt.
Miért pont a Wrexham?
A Wrexham AFC-t 1864-ben alapították, így a mai napig a világ egyik legrégebben működő futballklubja. A csapat otthona a Racecourse Ground, amely a brit labdarúgásban is legendás helyszínnek számít, hiszen a walesi válogatott sokáig itt játszotta a hazai mérkőzéseit, és ide köthető az angol FA-kupa egyik legnagyobb meglepetése is, amikor 1992-ben a Wrexham legyőzte a bajnok Arsenalt.
Ettől függetlenül a walesi kiscsapat sokáig az angol alsóbb osztályokban sínylődött, majd 2020-ban új befektetők érkeztek a csapathoz, Rob McElhenney és Ryan Reynolds személyében.
Amikor megvettük a Wrexhamet, nem csupán egy futballklub tulajdonosai akartunk lenni. A közösség részévé akartunk válni, tiszteletben tartva a történelmüket, és együtt valami különlegeset felépíteni
– fogalmazott az átvételkor McElhenney, míg Reynolds már akkor is kiemelte, hogy számukra ez nemcsak az üzletről, hanem a történetmesélésről is szól.
Nehezen indult be a sikertörténet
Reynoldsék belépéséig a Wrexham közösségi tulajdonban működött, amikor pedig megérkeztek, akkor a klub szurkolóiból álló tulajdonosi csoport (WST) egy rendkívüli ülésen döntött a vételi szándék elfogadásáról. A WST akkori tájékoztatása szerint a szavazáson az arra jogosultak 91 százaléka vett részt, és több mint 1 800 szavazat támogatta a filmesek érkezését. Később kiderült, egyáltalán nem bánták meg a döntést, hiszen a csapat – köszönhetően a Welcome te Wrexham-sorozatnak is – világhírnévre tett szert, a városban pedig fellendült a turizmus és a vendéglátás, munkahelyek jöttek létre, vagyis a történet már közel sem csak a futballról szólt.
Az eredmények persze nem jöttek egyből, hiszen az első szezonban egyetlen ponttal lemaradtak a rájátszásról, de aztán a 2021-2022-es idény előtt megszerezték Phil Parkinsont a kispadra, a TikTokot főszponzornak, Paul Mullint pedig góllövőnek, aki 165 térmérkőzésen 105 alkalommal volt eredményes. Azonban ez sem hozta még el az első feljutást, ezúttal a play-offban hasaltak el, s talán ez a kudarc is kellett, hogy meginduljanak felfelé.
A Wrexham 111 ponttal nyerte meg az ötödosztályt
A 15 éve nem látott siker a szakmai döntéseket is némiképp átírta, a 2023-2024-es szezon előtt több veterán játékos is érkezett, mint Steven Fletcher, James McClean, vagy éppen az a Ben Foster, akinek a 96. perces kivédett büntetőjét közel hatmillió ember nézte meg a Youtube-csatorjáján.
A fiatalítás megcsapolta a korábbi Wrexham-játékosok állományát
Paul Mullint a Disney-sorozat miatt is rengeteg szurkoló kedvelte meg, ezért is lehetett fájó, hogy az újabb feljutás után, 2024-től kezdve már közel sem kapott annyi lehetőséget, mint korábban, ráadásul a Wigan el is vitte kölcsönbe. De nemcsak a rutinos csatárt áldozták fel a profizmus oltárán, így járt még Anthony Ford, James Jones és Jacob Mendy is, őket vagy elbocsátották, vagy be kellett érniük kevés játékidővel.
„Gyorsan kellett javítanunk a keret minőségén. Éveken át, – senki hibájából, egyszerűen csak azért, mert a klubnak nem volt pénze, és olykor nehéz időkön ment keresztül – a keret mélysége és minősége messze elmaradt attól, amely ahhoz kellett volna, hogy a feljutásért harcolhassunk, mint az elmúlt években. Ezért kellett felgyorsítanunk a csapat minőségi szintjének az emelését, miközben a fenntartható működést is a szemünk előtt tartottuk” – mondta Parkinson vezetőedző.
Ami a fiatalokat illeti, ekkor érkezett meg a csapathoz Arthur Okonkwo, az Arsenal korábbi kapusa, aki úgy hozta le 34 kapott góllal az angol harmadosztályt, hogy közben 17 alkalommal maradt érintetlen a kapuja. A Wrexham védelme tehát átlagon felüli teljesítményt nyújtott, ez azonban nem volt igaz a támadókra, hiszen csupán 67 találatot hoztak össze. A mérkőzéseik zömét egy góllal nyerték meg, ráadásul ezek többsége a 80. perc után érkezett, bár egy hollywoodi tulajdonosi körtől talán ez a minimum elvárás.
Már a Ferencvárosnál is értékesebb a Wrexham
A Transfermarkt legfrissebb értékbecslése szerint a Wrexham már átlépte a 66 millió eurós piaci értéket, de ez többé-kevésbé annak is köszönhető, hogy több mint 30 milliót elköltött a nyáron. Csak a legnagyobb pénzmozgást említve: megérkezett a csapathoz Nathan Broadhead (8.7 millió), Ben Sheaf (7.5 millió), a Manchester City utánpótlásából Callum Doyle (5.8 millió) és Tóth Balázséktól Dominic Hyam is (3.1 millió).
Összehasonlításképpen az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutó Ferencváros közel 44 millió eurós értékkel büszkélkedhet, miközben a legtöbb pénzt (3 millió) Franko Kovacevic játékjogáért fizette ki a téli átigazolási időszak közepén. A zöld-fehérek legértékesebb játékosa jelenleg Ibrahim Cissé és Mohammed Abu Fani a maguk hárommilliós árcéduláival, míg a Wrexham-játékosok közül ezt Doyle mondatja el magáról, akit jelenleg nyolcmillió euróra taksál a Transfermarkt.
Idén is feljutásra kell készülni Walesben?
A Championship küzdelmeit már egy fokkal nehezebben vette a walesi csapat, hiszen a cikk megszületésekor 60 ponttal a tabella hatodik helyét foglalta el, tizenhét egységgel lemaradva a listavezető Coventry mögött. Irreális elvárás lett volna, hogy a Wrexham rögtön az automatikus feljutásért szálljon harcba, viszont azt ki kell emelni, hogy a hatodik pozíció biztosítja a rájátszást, amely során fel lehet jutni a Premier League-be. Mint ismert, a 2024-2025-ös szezon végén a Sunderland negyedik lett a bajnokságban, majd két párharcot megnyerve feljutott, és később stabilizálta helyét a PL-ben.
Ryan Reynoldsék az éllovasokhoz viszonyítva elmaradnak a gólgyártás terén, ráadásul a védelmük sem magaslik ki a mezőnyből, mégis fel tudtak építeni több veretlenségi szériát, a legutóbbi éppen a rivális Hull elleni vereséggel zárult le. Ami feltűnő lehet, hogy az egyik legtöbb döntetlent éppen a Wrexham játszotta a bajnokságban, tizenkettő alkalommal is ikszeltek, többször is kiesés elől menekülő csapat ellen.
A nagyok ellen is felvehették már a kesztyűt
A walesi csapat már többször is okozott problémát a nagyobb kluboknak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a fentebb taglalt Arsenal elleni siker az FA-kupában. A sorozat 2025-2026-os kiírásában is kapott Premier League-ellenfelet, sőt a Nottingham Forestet tizenegyesek után ki is ejtette, a következő körben pedig a tavaly még az élvonalban szereplő Ipswich Townt győzte le. Aztán a nyolcaddöntőben a Chelsea látogatott a Wrexham otthonába, ahol végül csak a hosszabbítás során tudtak felülkerekedni a londoniak. Reynolds – akinek színész felesége, Blake Lively szintén a helyszínről tekintette meg a mérkőzést – bizonyította, hogy a csapata képes felvenni a versenyt a nagyokkal, a kiesést követően pedig megható üzenetet tett közzé.
Három évvel ezelőtt ezen a héten Maidenhead United ellen játszottunk döntetlent. Ma hosszabbításra kényszerítettük a Chelsea-t, szóval hihetetlenül büszke vagyok a csapat teljesítményére
– írta ki a Wrexham tulajdonosa.
Közel sem biztos még, hogy meglesz a Premier League-feljutás, azonban Reynoldsék már most biztosították, hogy a nyáron több élvonalbeli csapat ellen is szerepelhetnek. A bejelentésből kiderült, hogy a tengerentúli túra során a Leeds, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool és a Sunderland is belekóstol majd a hollywoodi labdarúgásba.
