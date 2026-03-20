Inés Sainz 2001-ben váltott modellkedésről sportújságírásra, és karrierje során olyan szupersztárokkal készíthetett interjút, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kobe Bryant vagy éppen Rafael Nadal és még megannyi híresség, azonban nem minden esetben voltak pozitív tapasztalatai. A mexikói riporter most egy interjúban árulta el, hogy egy korábbi felvétele során zaklatás áldozata lett.

Zaklatás egy brazil futballista lakásán

Sainz, aki a 2026-os Super Bowlon is riporterként tevékenykedett, egy mexikói interjúban beszélt egy nagyon rossz olaszországi tapasztalatról.

„Az AC Milan épp akkor igazolt le egy brazil sztárjátékost. Interjút szerveztem vele a klubon keresztül. Akkoriban egy milánói szállodában szállt meg, amíg a klub házat keresett neki, és azt mondta, hogy megcsinálhatjuk az interjút a szállodában” − kezdte a riporternő, majd hozzátette, hogy az interjú kezdetén az operatőrét kicsalogatták a szobából, majd bezárták az ajtót.

Abban a pillanatban tudtam, hogy ez csapda. Egyre közelebb jött, meg akart ölelni és megcsókolni, szörnyű pillanat volt. Szóval minden erőmet bevetve teljes erőből tökön rúgtam, aztán elkezdtem dörömbölni az ajtón, hogy kijussak, az operatőrnőm kinyitotta, és elmentünk.”

− tette hozzá a dögös sportriporter, aki nem volt hajlandó elárulni a zaklatója nevét és az interjú időpontját.

Az internetezőknek nem kellett több, és rögtön tippelgetni kezdtek, hogy ki lehetett az a bizonyos futballista, ám pechjükre az AC Milan közel 40 brazil játékost foglalkoztatott a múltban.