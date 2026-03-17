A ZTE hivatalos honlapján azt írják, hogy az üzlet kulcsfontosságú volt a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából, továbbá növelte az egyesület vonzerejét a játékosok szemében, mert azt bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik szakmai előrelépésre.

A brazil Diego Borges távozik a Zalaegerszeg csapatától

Klubrekord jelentő összegért távozott a Zalaegerszeg brazil játékosa

„Tágabb értelemben ez a lépés nemzetközi szinten is növeli klubunk ismertségét, és segíthet feltenni a térképre a ZTE FC-t, valamint régiónkat egy olyan közönség számára is, amely kevésbé ismert minket. A magyar bajnokság szempontjából ez egy fontos tendencia része. Az elmúlt hónapokban megvalósult nemzetközi átigazolások – mint például Tóth Alex, Varga Barnabás, Dénes Vilmos, Matheus Saldanha, Pécsi Ármin, Heitor, Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund – a liga növekvő nemzetközi elismertségét mutatják” – mondta Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke.

A liga más klubjainak sikeres átigazolásait is örömmel fogadjuk. Ez a fejlődés az egész hazai futball-ökoszisztémát erősíti, és olyan irányt jelöl ki, amelyet minden klubnak érdemes támogatnia és tovább erősítenie”

– tette hozzá az argentin sportvezető.

Diego Borges a ZTE történetének legdrágábban eladott játékosa

A 21 éves Diego Borges tavaly nyáron érkezett a Zalaegerszeghez, melynek színeiben hat NB I-es meccsen, valamint egy Magyar Kupa-találkozón lépett pályára.

A mértékadó transfermarkt adatai szerint a brazil védőért 1.7 millió eurót fizetett a Sporting Kansas.