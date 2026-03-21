A Zalaegerszeg remek formában várhatta az Újpest elleni meccset, Nuno Campos együttese legutóbb február elején veszített mérkőzést az NB I-ben, azóta hat találkozót vívott meg veretlenül, mellette pedig a Magyar Kupában is bejutott a legjobb négy közé.
Az Újpest a döcögős tavaszi kezdés ellenére egyre jobb formába lendül, Szélesi Zoltán csapata a legutóbbi öt meccséből hármat megnyert, csak a bajnoki címért harcoló Győri ETO otthonában szenvedett vereséget.
A Zalaegerszeg tovább szárnyal az NB I-ben
Az első félidő jó iramú, jó tempójú játékot hozott. Az Újpest már az első percben vezetést szerezhetett volna, de Brodic közelről, nagy helyzetben a kapu fölé lőtt. Az első percek után átvette az irányítást a hazai csapat, amely kontrákból és szépen felépített támadásokból is többször eljutott a vendégek kapujáig, de igazán veszélyes lehetősége nem volt. A fővárosiak jól zártak vissza és rendre megakadályozták a komolyabb veszély kialakulását.
A szünet után Brodic távolról próbálkozott, de ezúttal is célt tévesztett. A korábbiaknál aktívabbá vált támadásban az Újpest, többször is megdolgoztatta Gundel-Takácsot, aki azonban magabiztosan hárította a lövéseket, fejeseket, beíveléseket. A 60. percet követően ismét áttevődött a játék a vendégek térfelére, a ZTE beszorította ellenfelét, de a védelem egy ideig rendre blokkolni tudott. A sokadik helyzetüket aztán gólra váltották a házigazdák, a mezőny egyik legjobbja, Szendrei a lecsorgó labdát közelről vágta a hálóba.
A gólszerző néhány perc múlva megduplázhatta volna csapata előnyét, de remek megmozdulása és lövése után a keresztlécen csattant a labda. A hajrá is a hazaiaké volt, akik a ráadásban még egy gólt szereztek és megérdemelten tartották otthon a három pontot.
A zalaiak immár kilenc tétmeccs óta veretlenek, a bajnokságban pedig hét forduló óta nem találnak legyőzőre.
A fővárosiak idegenben sorozatban a negyedik bajnokijukon maradtak nyeretlenek.
Fizz Liga, 27. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Újpest FC 2-0 (0-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, v.: Derdák
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Csonka, Victory, Diogo Silva, Calderón - Kiss B. (David Lopez, 95.), Amato, Szendrei, Skribek - Joao Victor, Maxsuell (Daniel Lima, 85.)
Újpest FC: Banai - Bese, Nunes, Stronati, Gergényi - Matko (Tucic, 77.), Ljujic, Lacoux (Fenyő, a szünetben), Horváth K. (Vlijter, 69.) - Brodic (Maier, 77.), Gradisar (Krajcsovics, a szünetben)
gólszerzők: Szendrei (75.), Calderón (94.)
sárga lap: Amato (48.), Victory (57.), illetve Lacoux (27.), Nunes (33.), Ljujic (63.)
