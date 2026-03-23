Zinédine Zidane 2021 májusában távozott másodszor a Real Madrid kispadjáról, s noha azóta többször is felmerült a neve különböző európai topcsapatoknál, végül egyik ajánlatra sem mondott igent. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy nemsokára visszatérhet a labdarúgás vérkeringésébe.

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Zinédine Zidane lesz a francia válogatott új szövetségi kapitánya

A játékosként világbajnok és aranylabdás francia legenda korábban többször is beszélt arról, hogy számára a válogatott irányítása lenne az „álommunka”. Úgy tűnik, most érkezett el az a pillanat, amikor Zidane a kispadról is megpróbálhatja csúcsra vezetni Franciaországot.

Philippe Diallo, a francia szövetség elnöke a napokban interjút adott a Le Figaro című lapnak, amelyben először ismerte el, hogy már tudja, ki lesz Didier Deschamps utódja, azonban nem nevezte meg a szakembert.

Az ESPN úgy tudja, az 53 éves francia szakember szóbeli megállapodást kötött a francia szövetséggel, így a 2026-os világbajnokság után ő veszi át a francia válogatott irányítását. A jelenlegi szövetségi kapitány, Didier Deschamps már korábban jelezte, hogy a torna után távozik a posztról, ezzel lezárva egy több mint egy évtizedes időszakot a nemzeti csapat élén.

Deschamps 2012 óta irányítja a francia válogatottat, amely 2018-ban világbajnoki címet nyert, négy évvel később pedig ezüstérmet szerzett Katarban.

Zidane érkezését már egy ideje nyílt titokként kezelik a francia szövetségnél. A bejelentésére azonban még néhány hónapot várni kell, mivel csak a világbajnokság után teszik hivatalossá. Állítólag már csak az edzői stábját illető kérdésekben kell néhány dolgot tisztázni, ezt követően írhatja majd alá a szerződését.

Zidane edzői pályafutását a Real Madridnál kezdte, ahol rövid idő alatt történelmi sikereket ért el: három egymást követő Bajnokok Ligája-győzelem mellett bajnoki címet és több nemzetközi trófeát is nyert.

