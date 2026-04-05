Nem mindennapi jelenetek játszódtak le egy török harmadosztályú bajnokin. Dzsudzsák Balázs egykori csapata, a Bursaspor hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Mardin 1969 együttesét a török harmadosztály 31. fordulójában. A találkozó azonban nem a bursai együttes sikeréről marad emlékezetes, hanem arról, hogy a vendégcsapat egyik játékosa kis híján agyonrúgta a mérkőzés női partjelzőjét.

A Bursaspor-Mardin 1969 mérkőzésen a hazai csapat vezetett egy támadást, a csapatkapitány İlhan Depe próbált meg elfutni a jobb szélen, középről azonban érkezett Mehmet Manış, aki egy kőkemény becsúszással agyonrúgta a Bursaspor játékosát, valamit Esra Arıkboğa asszisztens is, aki a brutális becsúszás után lent maradt a földön.

Esra Arıkboğát agyonrúgták a Bursaspor-Mardin összecsapáson
Fotó: Sıfır TV/X

Agyonrúgták a partjelzőt a török focimeccsen

A Mardin játékosa ahelyett, hogy segített volna az asszisztensnek, inkább félrenézett, és azonnal visszatért a pozíciójába. A török játékos az eset után számos kritikát kapott a viselkedése miatt. Szerencséjére Esra Arıkboğa folytatni tudta a mérkőzést. 

