A Bursaspor-Mardin 1969 mérkőzésen a hazai csapat vezetett egy támadást, a csapatkapitány İlhan Depe próbált meg elfutni a jobb szélen, középről azonban érkezett Mehmet Manış, aki egy kőkemény becsúszással agyonrúgta a Bursaspor játékosát, valamit Esra Arıkboğa asszisztens is, aki a brutális becsúszás után lent maradt a földön.

Esra Arıkboğát agyonrúgták a Bursaspor-Mardin összecsapáson

Fotó: Sıfır TV/X

A Mardin játékosa ahelyett, hogy segített volna az asszisztensnek, inkább félrenézett, és azonnal visszatért a pozíciójába. A török játékos az eset után számos kritikát kapott a viselkedése miatt. Szerencséjére Esra Arıkboğa folytatni tudta a mérkőzést.

Hakem Esra Arıkboğa’nın talihsiz düşüşünü bir de bu açıdan izleyelim. 👀



Bursaspor-Mardin 1969 Spor karşılaşmasında bu kazayı yaşayan saygıdeğer hakemimiz Esra Arıkboğa’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun içinde olabilecek bu tür kazaların tekrar gerçekleşmemesini… pic.twitter.com/7P2Nwhk8RV — Sıfır TV (@Sifirtvresmi) April 4, 2026