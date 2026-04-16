Alex Manninger szülőhazájában, Ausztriában kezdett el futballozni, később az Arsenal szerződtette, amely négy év után kölcsönben a Fiorentinának, majd véglegesen az Espanyolnak adta el. A 33-szoros osztrák válogatott kapus később több olasz csapatban is megfordult, a legtöbb időt a Juventus kötelékében töltötte el, mielőtt az Augsburgot megjárva a Liverpooltól visszavonult.

Elhunyt a Juventus és az Arsenal korábbi kapusa, Alex Manninger

Alex Manninger az Arsenal csapatával duplázni is tudott

Alexander Manninger Nußdorf am Haunsberg térségében szenvedett halálos kimenetelű balesetet, amikor egy sorompó nélküli átjárónál elsodorta az autóját az érkező vonat, a 48 éves visszavonult játékos pedig meghalt.

A nemzetközi futballvilágot is megrengette a hír, az egykori osztrák válogatott kapus korábbi csapata, az Arsenal is megemlékezett róla az X-oldalán.

Az Arsenal minden tagja megdöbbenve és szomorúan fogadta a korábbi kapus, Alex Manninger tragikus halálhírét. Minden gondolatunk az ő családjával és szeretteivel van ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Nyugodj békében, Alex

− olvasható az Ágyúsok közleményében.

Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger.



All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.



Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026

Manninger történelmet írt azzal, hogy osztrák játékosként pályára lépett a londoni együttesnél, amelynek mezében az 1997–98-as idényben bajnoki címet és FA-kupát is nyert. Karrierje során még egyszer visszatért Angliába, hogy Jürgen Klopp hívására a Liverpoolt erősítse, ám tétmérkőzésen végül nem lépett pályára a Vörösöknél, akiktől 2017-ben vonult vissza. A Liverpool természetesen szintén gyászolja egykori kapusát.