Életének 49. évében elhunyt Alex Manninger, az osztrákok 33-szoros válogatott kapusa. Az Arsenal és a Juventus korábbi kapuvédője egy közlekedési baleset során vesztette életét.

Alex Manninger szülőhazájában, Ausztriában kezdett el futballozni, később az Arsenal szerződtette, amely négy év után kölcsönben a Fiorentinának, majd véglegesen az Espanyolnak adta el. A 33-szoros osztrák válogatott kapus később több olasz csapatban is megfordult, a legtöbb időt a Juventus kötelékében töltötte el, mielőtt az Augsburgot megjárva a Liverpooltól visszavonult.

Elhunyt a Juventus és az Arsenal korábbi kapusa, Alex Manninger
Fotó: ANDREW YATES / AFP

Alex Manninger az Arsenal csapatával duplázni is tudott

Alexander Manninger  Nußdorf am Haunsberg térségében szenvedett halálos kimenetelű balesetet, amikor egy sorompó nélküli átjárónál elsodorta az autóját az érkező vonat, a 48 éves visszavonult játékos pedig meghalt.

A nemzetközi futballvilágot is megrengette a hír, az egykori osztrák válogatott kapus korábbi csapata, az Arsenal is megemlékezett róla az X-oldalán.

Az Arsenal minden tagja megdöbbenve és szomorúan fogadta a korábbi kapus, Alex Manninger tragikus halálhírét. Minden gondolatunk az ő családjával és szeretteivel van ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Nyugodj békében, Alex

− olvasható az Ágyúsok közleményében.

Manninger történelmet írt azzal, hogy osztrák játékosként pályára lépett a londoni együttesnél, amelynek mezében az 1997–98-as idényben bajnoki címet és FA-kupát is nyert. Karrierje során még egyszer visszatért Angliába, hogy Jürgen Klopp hívására a Liverpoolt erősítse, ám tétmérkőzésen végül nem lépett pályára a Vörösöknél, akiktől 2017-ben vonult vissza. A Liverpool természetesen szintén gyászolja egykori kapusát.

