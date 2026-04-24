Ana Maria Markovics, a horvát labdarúgó-válogatott tagja, súlyos balesetet szenvedett egy edzésen az amerikai klubcsapatánál. Markovics jelenleg a Brooklyn FC játékosa, amely az ottani női labdarúgó elitben versenyez. Az Instagram-profilján osztotta meg a hírt, hogy egy edzésen eltörte az orrát. A nyilvánvaló fájdalom ellenére azonban a világ egyik legszebb futballistáját – ahogy azt néhány média már korábban is hirdette – meglepte a várakozási idő hossza az amerikai klinikán. „Négy órája várok egy CT-vizsgálatra, éhes vagyok. De a vizsgálat előtt nem ehetek és nem ihatok semmit, ez normális az Egyesült Államokban?” Ezután feltöltött egy videót az Instagram-sztorijába, amelyben az látható, ahogy egy orvos kezeli. Megemlítette, hogy a fájdalom elviselhetetlen volt.

Ana Maria Markovics

Ana Maria Markovics azt is elmondta az Insta-oldalán, hogy ez volt az egyik legrosszabb fájdalom, amit valaha érzett, valamint azt is megosztotta a követőivel, hogy az orvosok azt mondták, hogy az orroknak csak a 70%-a normalizálódik. Márpedig ez neki nem elég, így lehet, hogy majd műtétre lesz szüksége. A foci kapcsán pedig elárulta, hogy mostantól maszkban játszhat.

A horvát származású, Svájcban nevelkedett labdarúgó a modern női futball egyik jelképe lett: egyszerre profi sportoló, válogatott játékos és olyan karakter, aki kénytelen nap mint nap egyensúlyozni a pályán nyújtott teljesítmény és a köré épülő figyelem között.