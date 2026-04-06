Conor Coady, aki korábban a Wolves, a Spurs és az angol válogatott játékosa is volt, jelenleg az angol másodosztályban szerepel a Charlton csapatában. A védőként és középpályásként is szereplő focista a Watford elleni Championship-mérkőzés utolsó percében esett össze 1–1-es állásnál.

A 33 éves játékost mindkét csapat szurkolói megtapsolták, miután sürgős ellátásra volt szüksége a gyúrók és az orvosi stáb részéről. A korábbi angol válogatott játékos, Tom Ince erős lövése találta arcon, és a saját tizenhatosán belül összeesett.

A focistát azonnal a pálya mellett álló mentőbe tették és a watfordi kórházba vitték. A Charlton vezetőedzője, Nathan Jones a mérkőzés után megerősítette, hogy játékosa elvesztette az eszméletét, és kivizsgálásra vitték. Coady kilenc percig feküdt a pályán, mielőtt lecserélték – ez volt pályafutása 500. klubmérkőzése.

A Charlton egy órányi játék után Matt Godden góljával vezetést szerzett, de Nestory Irankunda egyenlített. A találkozó végül döntetlennel zárult, ami rontotta a Watford halvány rájátszás-esélyeit, míg a Charlton sem tudott nagy lépést tenni a bennmaradás felé.