A Real Madrid számára a müncheni 90 perc egy érzelmi hullámvasút volt, amelyen Arda Güler ült legelöl. A török középpályás már az első percben kihasználta Manuel Neuer szokatlan rövidzárlatát, és az üres kapuba ívelt, majd a 29. percben egy olyan szabadrúgást tekert a sarokba, amely után a bajor drukkerek is ledöbbentek.
A Magyar Nemzet emlékeztetett: a klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo és Roberto Carlos volt képes arra, hogy egyetlen BL-mérkőzésen legalább két gólt lőjön a tizenhatoson kívülről. Az „arany bal lábbal megáldott” Güler most közéjük emelkedett, de a sors – és a játékvezető – más forgatókönyvet írt a végére.
Arda Gülernek elfogyott a türelme
Hiába vezetett a Real a szünetben 3–2-re, a végjátékban Eduardo Camavinga nyolc perc alatt begyűjtött két sárga lapja után a madridi fal leomlott. Luis Díaz és Michael Olise góljaival a Bayern fordított (4–3), a kettős vereség pedig a madridiak kiesését jelentette.
A lefújás pillanatában elszabadultak az indulatok, és a frusztráció a madridi klasszisokból is előtört. Dani Carvajal válogatott szitkokat szórt Slavko Vincic játékvezetőre, azt üvöltve a szlovénnek: „Ez a te hibád, a te kib**ott hibád!”
Bár a spanyol sajtó szerint a védő kirohanása sokkal inkább ért volna kiállítást, a piros lapot végül mégis az a Güler kapta meg reklamálásért, akit ekkor már lecserélt Álvaro Arbeloa. Így esett meg az a szürreális jelenet, hogy a mezőny legjobbja úgy fejezte be a meccset, hogy már percek óta a pályán sem volt.
Egy üzenet, amely felperzselte az internetet
Bár a kiesés ténye csillapíthatatlanul fájdalmas a madridiak számára, Güler nimbusza szintet lépett. A mérkőzést követően a középpályás az Instagram-oldalán törte meg a csendet egy rövid, de annál súlyosabb üzenettel:
Ennek nem így kellett volna történnie, nagyon sajnáljuk. Visszatérünk. Hala, Madrid!
A bejegyzés valósággal felrobbantotta a közösségi médiát: csütörtök reggelre a poszt már 1,9 millió lájknál és több mint 40 ezer hozzászólásnál járt.
„Készítsék az Aranylabdát!”
A kommentáradatból kiderül: a rajongók nem bocsánatkérést várnak tőle, hanem már most a világ trónjára helyeznék. A hozzászólások között a „büszkeségünk vagy” és a „te mindent megcsináltál” típusú vélemények mellett megjelentek a legmerészebb jóslatok is.
Több szurkoló is úgy fogalmazott, hogy Güler játéka alapján már most oda lehetne adni neki a következő Aranylabdát. A rajongók szerint Güler nem csupán egy tehetség, hanem egy „nemzeti kincs”, aki egyedül próbálta a hátán vinni a csapatot.
„A vezérszerep nagyon jól áll neked, hatalmas focista vagy” – írta egy követője, utalva arra, hogy Güler még a rutinos Neuerből is képes volt statisztát csinálni. Sokan egyenesen bibliai hasonlatokkal éltek, mondván, legutóbb Noé cipelt ennyi „állatot” a hátán, mint Arda a társait ezen az estén.
A Real azonban kiesett, a Bayern a folytatásban a címvédő PSG-vel találkozik, a másik ágon pedig Arsenal-Atlético elődöntőt rendeznek.