A Real Madrid számára a müncheni 90 perc egy érzelmi hullámvasút volt, amelyen Arda Güler ült legelöl. A török középpályás már az első percben kihasználta Manuel Neuer szokatlan rövidzárlatát, és az üres kapuba ívelt, majd a 29. percben egy olyan szabadrúgást tekert a sarokba, amely után a bajor drukkerek is ledöbbentek.

Arda Güler két álomgólt lőtt, majd piros lapot kapott

A Magyar Nemzet emlékeztetett: a klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo és Roberto Carlos volt képes arra, hogy egyetlen BL-mérkőzésen legalább két gólt lőjön a tizenhatoson kívülről. Az „arany bal lábbal megáldott” Güler most közéjük emelkedett, de a sors – és a játékvezető – más forgatókönyvet írt a végére.

Arda Gülernek elfogyott a türelme

Hiába vezetett a Real a szünetben 3–2-re, a végjátékban Eduardo Camavinga nyolc perc alatt begyűjtött két sárga lapja után a madridi fal leomlott. Luis Díaz és Michael Olise góljaival a Bayern fordított (4–3), a kettős vereség pedig a madridiak kiesését jelentette.

A lefújás pillanatában elszabadultak az indulatok, és a frusztráció a madridi klasszisokból is előtört. Dani Carvajal válogatott szitkokat szórt Slavko Vincic játékvezetőre, azt üvöltve a szlovénnek: „Ez a te hibád, a te kib**ott hibád!”

Bár a spanyol sajtó szerint a védő kirohanása sokkal inkább ért volna kiállítást, a piros lapot végül mégis az a Güler kapta meg reklamálásért, akit ekkor már lecserélt Álvaro Arbeloa. Így esett meg az a szürreális jelenet, hogy a mezőny legjobbja úgy fejezte be a meccset, hogy már percek óta a pályán sem volt.

Egy üzenet, amely felperzselte az internetet

Bár a kiesés ténye csillapíthatatlanul fájdalmas a madridiak számára, Güler nimbusza szintet lépett. A mérkőzést követően a középpályás az Instagram-oldalán törte meg a csendet egy rövid, de annál súlyosabb üzenettel:

Ennek nem így kellett volna történnie, nagyon sajnáljuk. Visszatérünk. Hala, Madrid!

A bejegyzés valósággal felrobbantotta a közösségi médiát: csütörtök reggelre a poszt már 1,9 millió lájknál és több mint 40 ezer hozzászólásnál járt.

„Készítsék az Aranylabdát!”

A kommentáradatból kiderül: a rajongók nem bocsánatkérést várnak tőle, hanem már most a világ trónjára helyeznék. A hozzászólások között a „büszkeségünk vagy” és a „te mindent megcsináltál” típusú vélemények mellett megjelentek a legmerészebb jóslatok is.