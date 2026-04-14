A Bayern München korábbi sztárja a mai napig elkötelezett a labdarúgás iránt. Arjen Robben jelenleg a holland FC Groningen U14-es csapatának az edzője, ahol fia, Luka is futballozik. A BL-győztes legenda szenvedélyesen űzi a munkáját, az egyik ifjúsági mérkőzésen pedig sikerült őt alaposan feldühíteni valamivel.

A fia részvételével zajló mérkőzésen Robben indulatosan vitatkozott a pálya szélén álló bíróval.

Nem sokkal később az ismert holland televíziós műsorvezető, Wilfred Genee is megjelent, akit a korábbi válogatott szélső dühösen meglökött,

jelezve, hogy a vitába felesleges bekapcsolódnia. Az esetről készült videó elkezdett terjedni az interneten, ám az nem derült ki pontosan, miért gerjedt haragra Robben.

A holland válogatott egykori klasszisának pályafutása során a pályán is akadt pár balhéja. 2012-ben csapattársával, Franck Ribéryvel veszett össze egy Bayern-Real Bajnokok Ligája-rangadón. A francia játékos szabadrúgást akart elvégezni nem sokkal a félidő előtt, de Robben ragaszkodott hozzá, hogy a pontrúgást Toni Kroos hajtsa végre.

Ribéry ezután állítólag arcon ütötte Robbent, akinek csúnya monoklija lett ennek köszönhetően.

Mindenesetre a két játékos közösen szép sikereket ért el: 2013-ban Bajnokok Ligáját nyertek a Bayernnel, mellé pedig a Bundesligát és a Német Kupát is bezsebelték.