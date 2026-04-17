A Liverpool hét közben kettős vereséggel esett ki a Bajnokok Ligájából a címvédő PSG ellen a sorozat negyeddöntőjében. Arne Slot együttesének nem sok ideje volt a sebeket nyalogatni, vasárnap már az Everton otthonában lépnek pályára a bajnokságban. A Premier League 33. fordulójában a tét nem kicsi, ugyan a Vörösök az 5. helyen állva még éppen BL-indulást érő helyen állnak (amit megírtunk, hogy kulcsfontosságú a csapat szempontjából), de a hazaiak sincsenek messze a Pooltól, mindössze öt pont a differencia a két klub között.

Arne Slot nem a legvidámabb napjait éli Liverpoolban

Arne Slot csapatára megint kemény meccs vár

A vezetőedzőhöz az első kérdés a megsérült játékos, Ekitiké hogy létéről érkezett: "Még nem operálták meg. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a korábbi klubja ellen kellett játszania, miközben a nyáron még annyi minden vár rá... Nem ő az első és nem is az utolsó játékos, akivel ilyesmi történik karrierje elején, és rengeteg példa van arra, hogy a játékosok még erősebben térnek vissza. 100%-ig biztos, hogy ő is azok közé fog tartozni, akik azt mondják: Talán ez a sérülés még erősebbé tesz, és még jobban felkészít arra, hogy még magasabb szinten játsszak." Ezután azt is elmondta Slot, hogy a nyáron lesznek változások, Szalah mellett más is távozik és nyilván lesznek érkezők is, de erről többet egyelőre nem osztott meg.

Az Everton elleni rangadó kapcsán elmondta, hogy mindig különleges mérkőzés az ellenük vívott csata, még akkor is, ha ez lesz már a 60. ütközet a két együttes között. A súlyos sérülés miatt hamar Isakra terelődött a szó: "Jó dolog, hogy két kilences játékost igazoltunk. Sokan vitatkoztak arról, miért igazoltunk kettőt, most úgy tűnik, jó ötlet volt, és az emberek azt mondják, nyáron még egyet kellene igazolnunk. Valaki azt mondta nekem másnap, hogy nem lehet megírni egy olyan forgatókönyvet, hogy azon a napon, amikor Alex visszatér az kezdőbe, a másik játékos súlyos sérüléssel hagyja el a pályát. Még jobb, hogy Alex visszatért, de nem ez lenne az első alkalom, hogy nincs valaki egy bizonyos pozícióra, például a jobbhátvédre. Tudjuk, hogy Alex még nem áll készen 90 perc játékra." Érdekes volt ezt hallgatni, főleg úgy, hogy pontosan tudjuk, a jobbhátvéd pozícióban Szoboszlai Dominik játszik sokszor kényszerből a középpálya helyett, így megint egy olyan sajtótájékoztatót hallhattunk, amelyen az edző megemlíti a magyar válogatott csapatkapitányát.