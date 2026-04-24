Korábban mi is beszámoltunk arról itt az Origón, hogy a Mersey-parti derbi elképesztő izgalmakat hozott, hiszen egészen a 100. percig döntetlenre állt az Everton és a Liverpool bajnokija, végül Virgil van Dijk fejese döntött Szoboszlai Dominik szöglete után. A magyar válogatott csapatkapitánya így gólpasszal ünnepelte 100. mérkőzését a Premier League-ben. Arne Slot csapatára újabb csata vár a bajnokságban, a középmezőnyben tanyázó Crystal Palace ellen kell ismét három pontot szerezni a Vörösöknek szombaton délután.

Arne Slot számára minden meccs kulcsfontosságú

Arne Slot a kapusposztról hosszabban beszélt

"Giorgi biztosan nem lesz elérhető a következő héten. Alisson közel van a visszatéréséhez, meglátjuk, hogy a holnap túl korai-e, igen vagy nem. Ez Freddie (Woodman - a szerk.) bevetését is jelentheti... Amíg a futballban vagyok, vannak nézeteltérések, és mindig olyan emberekről van szó, akiknek a klub érdekei a legfontosabbak. Két héttel ezelőtt volt egy tüntetés, és úgy éreztük, hogy a szurkolók teljes mértékben támogatnak minket. Szükségünk lesz a szurkolók támogatására. Freddie Woodmannek, ha pályára kell lépnie, sok támogatásra lesz szüksége a szurkolóinktól." - kezdte a sajtótájékoztatót a Vörösök vezetőedzője a kapushelyzetre reflektálva (Pécsi Ármin a második számú együttest erősíti jelenleg).

Később aztán Pécsi Ármin is szóba került (hogy akár beállhat-e), nem is akárhogy, nem győzte Slot dicsérni a fiatal magyar kapust: "Már a kispadon ült. Természetesen holnap is a kispadon lesz, már játszott perceket a magyar élvonalban. Rendkívül magabiztosan bánik a labdával, nagyon jó ösztönökkel rendelkezik a focihoz, valamint remekül olvassa a játékot, szóval tudja, hogy hová fog menni a lövés, és ezt nagyon szeretem. Több meccset is játszott az U21-es csapatban, és egyre jobb. Még nagyon fiatal, van hova fejlődni, de úgy gondoljuk, hogy egy tehetséges kapust igazoltunk, aki a jövőben a Liverpoolban játszhat. Ha holnap pályára kell lépnie, akkor nyugodt lennék."

A Palace kapcsán elmondta Slot, hogy nagyon nehéz ellenük helyzeteket kialakítani, mellette jók a támadóik, és ha minden igaz, akkor az Arsenal után ők kapták a legkevesebb gólt, és ennek oka van.