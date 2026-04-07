A Liverpool idei visszaesése meglepő, és a mélypontot a hétvégi, Manchester City elleni súlyos vereség jelentette. A 4–0-s kudarc során nyújtott teljesítmény különösen aggasztó volt, több kulcsjátékos is nagyon gyenge formában játszott, a nyomás pedig egyre csak nő a csapaton és Arne Slot vezetőedzőn.

Arne Slot és a Liverpool történelmi mélypont felé tart

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot az állásával játszik?

A holland edző első szezonja még kiválóan sikerült a Mersey-parton, hiszen megnyerte a Premier League-et, ám a második idényben egyértelműen visszaesés tapasztalható. Slot a Manchester City elleni vereség után így nyilatkozott: „Ez hihetetlen csalódás. A vereség önmagában is az, de 4–0-ra kikapni az FA-kupa negyeddöntőjében egy olyan csapattól, amely ellen korábban annyi nagy meccset játszottunk – ez különösen fájdalmas. Az a 20 perc, amikor négy gólt kaptunk, messze elmaradt a szintünktől.”

A Liverpool számára a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély a trófeaszerzésre, ám a negyeddöntős párharcban a PSG tűnik az esélyesebbnek, és az is reális veszély, hogy a csapat lemarad a jövő évi BL-indulásról.

A Manchester City elleni vereség már a Liverpool 16. kudarca volt a szezonban minden sorozatot figyelembe véve (a Transfermarkt összesítésébe a Community Shieldért, a Crystal Palace elleni tizenegyeses vereséget is beleszámolja).

A statisztikák szerint a Liverpool ebben az évszázadban kétszer szenvedett el 19 vereséget egy idény alatt: a 2004/05-ös és a 2009/10-es szezonban.

A 2004/05-ös idény Rafael Benítez első éve volt, amely ugyan sok vereséget hozott, de történelmi BL-győzelemmel zárult az AC Milan elleni legendás döntőben. A 2009/10-es szezon Benítez utolsó éve lett a klubnál, miután a csapat a 7. helyen végzett a bajnokságban.

A jelenlegi idényben már három további vereség is elég lenne ahhoz, hogy a Liverpool beállítsa a negatív rekordot, miközben nehéz Bajnokok Ligája-párharc vár rájuk a PSG ellen, valamint több kemény bajnoki mérkőzés is hátravan.