Miután a Bajnokok Ligája keddi elődöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és a német rekordbajnok Bayern München lejátszotta minden idők talán legjobb BL-meccsét, a szurkolók nagy része már előre temette az Atlético Madrid-Arsenal összecsapást, amely nem kecsegtetett szemet gyönyörködtető játékkal.
A szerda esti találkozó közel sem volt annyira nézhetetlen, mint amennyire azt sokan előre megjósolták, de tény, hogy a madridi és az észak-londoni csapat összecsapására leginkább a holland Danny Makkelie játékvezető ténykedése miatt fognak emlékezni.
Miért tévedett az Arsenal kárára a játékvezető?
A mérkőzés első félidejében az Arsenal egy jogos tizenegyessel szerzett vezetést a magyar származású Viktor Gyökeres révén, majd a fordulás után az argentin világbajnok Julián Álvarez egyenlített egy szintén jogosan megítélt büntetőből.
Danny Makkelie jól vezette a meccset egészen a 79. percig, akkor viszont hatalmasat hibázott. A csereként beállt Eberechi Eze kapott egy bejátszást a tizenhatoson belülre, egy remek átvétellel megtolta a labdát Dávid Hancko mellett, aki egy elkésett belépővel odalépett az angol válogatott középpályás lábfejére. A holland játékvezető gondolkodás nélkül tizenegyest ítélt, azonban hosszas videózás után visszavonta a büntetőt, pedig teljesen egyértelműen látszódott, hogy Hancko rálépett Eze lábára.
És hogy miért hibázott nagyot Danny Makkelie? Azért mert miután Hancko rálépett Eze lábára, azonnal megítélte a tizenegyest. Márpedig a szabálykönyvben az van leírva, hogy a VAR csak akkor avatkozhat közbe, ha megdönthetetlen bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy hibázott a játékvezető. De mivel tisztán látszódott, hogy megvolt a kontaktus a két játékos között, így a pályán hozott ítéletet helyben kellett volna hagyni.
Az Arsenal edzője nekiment a játékvezetőnek
A mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal edzője keményen kritizálta a mérkőzés játékvezetőjét az érvénytelenített büntető miatt.
Rendkívül csalódott és dühös vagyok, mert ez ellentétes a szabályokkal. Nem értem, ráadásul ez megváltoztathatja a párharc alakulását, ezért nagyon mérges vagyok. Az egész szituáció nevetséges. Egyértelmű volt az érintkezés, majd meghozta a döntést, és ezt a döntést nem lehet megváltoztatni, ha utána 13-szor kell visszanézni az esetet”
– vélekedett a mérkőzés után Arteta, aki az Atlético Madrid tizenegyesének jogosságát is megkérdőjelezte.
A Premier League-ben ezért a kezezésért nem ítélnek tizenegyes. De elfogadom, mert van egy irányelv. A másikat nem értem, hogy 13-szor kelljen visszanéznie ahhoz, hogy elvegye a büntetőt. De ez a munkájuk, úgy végzik, ahogy akarják. Én csak a szituációt és annak lefolyását ítélem meg”
– folytatta a baszk szakember, aki ezeket leszámítva elégedett volt a Madridban elért eredménnyel.
„Volt nagyon sok pozitívum, sok nagyon jó dolgot csináltunk. Ennek a csapatnak hihetetlen történelme és hazai mérlege van. Tudtuk, hogy ezen át kell navigálnunk magunkat. Most remek helyzetben vagyunk, hiszen a saját kezünkben van a sorsunk és a saját közönségünk előtt játszhatunk a visszavágón. A Metropolitanóban szenvedni kell. Sok csapat szenvedett már itt, köztük a világ legjobbjai is. Voltak jó pillanataink a mérkőzésen, és olyan időszakok is, amikor szenvednünk kellett. Nagyon kicsik voltak a különbségek” – mondta az Arsenal edzője, aki végezetül annyit tett hozzá, hogy csak a második félidő eleje nem tetszett neki, amikor csapata negyedórára elveszítette a kontrollt.
Nekik is és nekünk is megvoltak a helyzeteink. Az eredménnyel nem vagyok elégedett, mert nem fújtak be nekünk egy teljesen egyértelmű tizenegyest. A játékvezető szerintem egyértelműen hibázott. De folytatjuk, és reméljük, hogy máskor majd jobban tisztelnek minket”
– mondta a lefújás után Piero Hincapié, az Arsenal ecuadori védője.
Az Atlético legendája ígéretet tett a visszavágó előtt
A mérkőzés után Koke, az Atlético Madrid legendája sem volt elégedett a játékvezetéssel.
Egy szerintem vitatható tizenegyessel hátrányba kerültünk az elején. A lényeg, hogy voltak helyzeteink és akár nyerhettünk is volna, de a visszavágón dől el minden. Az Arsenal nagyon jól védekezik, elől pedig gyors játékosaik vannak, de ha ilyen szinten játszunk nyerhetünk Londonban is”
– vélekedett a 34 éves középpályás, aki valamelyest meg is védte Danny Makkelie játékvezetőt.
„Ugyanúgy, ahogy mi is hibázunk passzoknál és helyzeteknél, ők is próbálnak mindent a lehető legjobban csinálni” – tette hozzá a 70-szeres spanyol válogatott játékos.
A mérkőzés legjobbjának az Atlético Madrid francia legendáját, a szezon végén távozó Antoine Griezmannt választották meg.
A félidő végén gólt kapni fájdalmas. A szünetben két-három taktikai módosítást végeztünk, hogy jobban tudjunk letámadni és jobban zárjunk vissza, ez jelentette a különbséget. Aztán a szurkolóink is nagy lendületet adtak nekünk. A második félidőnk sokkal jobb volt intenzitásban és letámadásban. Ez az út ahhoz, hogy esélyünk legyen a visszavágón is”
– mondta a 35 éves világbajnok támadó, aki hangsúlyozta, hogy szenvedniük kell majd az Arsenal otthonában, de ez adja a futball szépségét.
„Három lehetőségem is volt, de nem sikerült betalálnom, de a visszavágón biztosan összejön. Mindenki remek munkát végzett, és a második félidei teljesítményünket kell magunkkal vinnünk. A legnagyobb álmom, hogy bejussunk a döntőbe. Nagyon sokat készültem erre a mérkőzésre és a visszavágóra is, remélem, sikerül elérnünk” – tette hozzá Griezmann, aki 2016-ban már elbukott az Atléticóval egy BL-döntőt a Real Madrid ellen.
Az Atlético edzője nem minősítette kollégája véleményét
A mérkőzést követően Diego Simeonét, az Atlético Madrid edzőjét is kérdezték a büntetőkről.
Soha nem mondok véleményt a kollégák véleményéről. A Bajnokok Ligája elődöntőiben, ahogy az ellenünk megítélt első esetben is, szükség volt arra videobíróra, hogy az büntető legyen. Aztán a VAR-nak köszönhetően mi is kaptunk egy tizenegyest. Van, amikor a VAR ad, és van, amikor elvesz”
– mondta az argentin szakember, aki elárulta, hogy a fiát azért cserélte le a szünetben, mert kapott egy rúgást, de biztos benne, hogy játszani fog a visszavágón, ahogy Julián Álvarez is, akit szintén le kellett cserélni.
„A második félidőben jobban alkalmazkodtunk, látszott rajtuk a fáradtság, hiszen sok meccset játszanak, meg kell nyerniük a Premier League-et, és a Bajnokok Ligáját is. A második félidőben megnyerhettük volna a meccset, de a kapusuk jól védett, egy védő pedig Griezmann közeli lövését blokkolta. Rendkívüli kihívás áll előttünk: mindent beleadva kell játszanunk Londonban” – tette hozzá Simeone, aki hangsúlyozta, hogy csapatára pokolian nehéz feladat vár, hiszen az Arsenal az idei BL-szezonban még nem veszített mérkőzést.
- kapcsolódó cikkek: