Miután a Bajnokok Ligája keddi elődöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és a német rekordbajnok Bayern München lejátszotta minden idők talán legjobb BL-meccsét, a szurkolók nagy része már előre temette az Atlético Madrid-Arsenal összecsapást, amely nem kecsegtetett szemet gyönyörködtető játékkal.

A madridi szurkolók elképesztő hangulatot csináltak az Arsenal elleni meccs előtt

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

A szerda esti találkozó közel sem volt annyira nézhetetlen, mint amennyire azt sokan előre megjósolták, de tény, hogy a madridi és az észak-londoni csapat összecsapására leginkább a holland Danny Makkelie játékvezető ténykedése miatt fognak emlékezni.

​Miért tévedett az Arsenal kárára a játékvezető?

A mérkőzés első félidejében az Arsenal egy jogos tizenegyessel szerzett vezetést a magyar származású Viktor Gyökeres révén, majd a fordulás után az argentin világbajnok Julián Álvarez egyenlített egy szintén jogosan megítélt büntetőből.

Danny Makkelie jól vezette a meccset egészen a 79. percig, akkor viszont hatalmasat hibázott. A csereként beállt Eberechi Eze kapott egy bejátszást a tizenhatoson belülre, egy remek átvétellel megtolta a labdát Dávid Hancko mellett, aki egy elkésett belépővel odalépett az angol válogatott középpályás lábfejére. A holland játékvezető gondolkodás nélkül tizenegyest ítélt, azonban hosszas videózás után visszavonta a büntetőt, pedig teljesen egyértelműen látszódott, hogy Hancko rálépett Eze lábára.

A holland Danny Makkelie ítéletéről még nagyon sokáig fognak beszélni

Fotó: Javier Soriano/AFP

És hogy miért hibázott nagyot Danny Makkelie? Azért mert miután Hancko rálépett Eze lábára, azonnal megítélte a tizenegyest. Márpedig a szabálykönyvben az van leírva, hogy a VAR csak akkor avatkozhat közbe, ha megdönthetetlen bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy hibázott a játékvezető. De mivel tisztán látszódott, hogy megvolt a kontaktus a két játékos között, így a pályán hozott ítéletet helyben kellett volna hagyni.

​Az Arsenal edzője nekiment a játékvezetőnek

A mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal edzője keményen kritizálta a mérkőzés játékvezetőjét az érvénytelenített büntető miatt.

Rendkívül csalódott és dühös vagyok, mert ez ellentétes a szabályokkal. Nem értem, ráadásul ez megváltoztathatja a párharc alakulását, ezért nagyon mérges vagyok. Az egész szituáció nevetséges. Egyértelmű volt az érintkezés, majd meghozta a döntést, és ezt a döntést nem lehet megváltoztatni, ha utána 13-szor kell visszanézni az esetet”

– vélekedett a mérkőzés után Arteta, aki az Atlético Madrid tizenegyesének jogosságát is megkérdőjelezte.