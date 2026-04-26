Az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában az Arsenal 1-0-ra legyőzte a Newcaste Unitedet az Emirates Stadionban. Az Arsenal ezzel ismét a tabella élére állt, azonban Mikel Arteta, az észak-londoni csapat edzője bosszúsan nyilatkozott a játékvezetéssel kapcsolatban, ami pedig döntő tényező lehet a Premier League végjátékában.

Az Arsenal ugyan az angol válogatott Eberechi Eze kilencedik percben lőtt bombagóljával meg tudta nyerni a meccset, azonban Mikel Arteta csapata rendkívül gyengén futballozott a kilencven perc során. 

Az Arsenal rendkívül fontos három pontot gyűjtött be
Az Arsenal úgy nyerte meg a meccset, hogy a Newcastle United többet birtokolta a labdát és nagyobb helyzeteket alakított ki az észak-londoni Emirates Stadionban. Persze, lehetett volna könnyebb is az Arsenal helyzete, ehhez viszont arra lett volna szükség, hogy Sam Barrott játékvezető kiosszon egy piros lapot a vendégcsapatnak. 

Az Arsenal edzője nekiment a bíróknak

A 74. percben ugyanis azt történt, hogy Viktor Gyökeres kapott egy hosszú indítást, amire Nick Pope, a Newcastle United kapusa borzalmas ütemben jött ki, nem is találta el a labdát, végül a földön fekve elkaszálta az Arsenal támadóját, akinek 25 méterről kellett volna gólt lőnie az üres kapuba. 

Mikel Arteta keményen kritizálta a bírókat az Arsenal meccse után
Sam Barrott játékvezető sárga lapot adott a kapusnak és a VAR-szobában sem látták másként az esetet, így a Newcastle-nek megmaradt az esélye, hogy egyenlíteni tudjon a hajrában. 

Szerintem ez egy egyértelmű piros lap, vagy tízszer is visszanéztem. Ha valaha futballoztál, akkor tisztában vagy vele, hogy ez kiállítás. Két meccsen belül ez már a második ilyen este, mert a Manchester City elleni meccsen, amikor Kai Havertz kilépett és Abdukodir Khusanov szabálytalankodott vele, az is piros lap. Mindezt 1-1-nél, amikor a bajnoki cím a tét. Ezek különbséget jelentő apró kis részletek, de remélhetőleg ez változni fog” 

mondta a mérkőzés után sajtótájékoztatón az Arsenal edzője, aki megjegyezte, hogy ha a múlt heti manchesteri rangadón csapata megkapja a jogos piros lapot, akkor a bajnoki versenyfutásban „más világ” lenne most. 

Arteta nyilatkozata ugyan egyébként a Premier League kiadott egy hivatalos közleményt, amelyben azt írták, hogy a Newcastle United kapusa nem nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg, mivel védő közel volt az esethez, így jó esélye lett volna megszereznie a labdát.

A közlemény szerint Malick Thiaw-nak jó esélye volt megszerezni a labdát
Az Arsenal ezzel a győzelemmel három pont előnyre tette szert a Manchester Cityvel szemben, amely nem lépett pályára a bajnokságban, ugyanis az FA-kupa elődöntőjében volt jelenése. A City megnyeri elhalasztott meccsét, akkor beéri az Arsenalt, pontegyenlőség esetén pedig a gólkülönbség dönt az idény végén a két csapat között. 

